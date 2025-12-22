Френски съд отхвърли искането на правителството за спиране на платформата Shein

Съдът прие, че пълното блокиране на платформата не е оправдано, но подчерта необходимостта от по-строг контрол

Френски съд отхвърли искането на правителството за временно спиране на дейността на платформата за електронна търговия Shein, като определи подобна мярка като „непропорционална“. Въпреки това съдът постави ясно условие. Компанията няма да може да поднови продажбите на продукти за възрастни, които могат да имат порнографски характер, докато не въведе надеждни механизми за проверка на възрастта на потребителите, предава Еuronews.

Решението беше взето от парижки съд, който разгледа искането на френското правителство за тримесечно спиране на дейността на китайския онлайн търговец. Съдът прие, че пълното блокиране на платформата не е оправдано, но подчерта необходимостта от по-строг контрол върху съдържанието и продаваните артикули, особено когато става въпрос за продукти, неподходящи за непълнолетни.

Случаят се разви след разразил се скандал, при който беше установено, че чрез Shein са се предлагали силно противоречиви стоки. Сред тях са били секс кукли, наподобяващи деца, оръжия като боксове и мачетета, както и забранени медикаменти. Тези разкрития предизвикаха сериозна тревога както сред френските власти, така и сред организациите за защита на потребителите.

Съдиите признаха, че продажбата на подобни незаконни продукти представлява „сериозно увреждане на обществения ред“. В същото време те заключиха, че става дума за изолирани случаи и отбелязаха, че въпросните артикули вече са били премахнати от платформата. По време на изслушванията адвокатите на Shein обвиниха политиците и медиите в организиран „лов на вещици“ срещу компанията.

Въпреки решението в полза на платформата, Shein няма да възобнови незабавно дейността си във Франция, заяви говорител на компанията. В момента се провежда вътрешен одит, чиято цел е да бъдат установени слабости в пазарните операции и контролните механизми. Паралелно с това Франция настоява за по-строги правила на европейско равнище, а Европейската комисия е поискала информация от Shein, макар засега да не е започнала официално разследване, каквото вече тече срещу AliExpress и Temu.

