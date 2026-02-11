Две български общини изпреварват София по заплати

Най-високата средна заплата в страната вече доближава 2000 евро месечно

Козлодуй, Челопеч и София са лидерите по ниво на възнагражденията в България, показват данните за 2024 г. на инициативата на ИПИ „265 истории за икономика“. Топ 3 се запазва, но за първи път от десетилетие Челопеч отстъпва първата позиция на Козлодуй.

Най-високата средна заплата в страната вече доближава 2000 евро месечно, като отчита ръст от близо 50% в периода след пандемията. Традиционно в челните позиции доминират сравнително малки, но силно индустриализирани общини.

Кои са лидерите?

Община Козлодуй заема първото място със средна месечна заплата от 1971 евро. Близо 70% от наетите в общината работят в обществения сектор, включително и служителите на АЕЦ „Козлодуй“.

Енергетиката извежда напред и други общини – Раднево е на пето място със средна заплата от 1409 евро, а Гълъбово – на девето място с 1289 евро.

Обичайният лидер Челопеч тази година заема второто място със средно възнаграждение от 1860 евро месечно. Водещ фактор тук е добивната индустрия, която осигурява високо платена заетост в района на Средногорието. В топ 10 попадат и други общини със силно присъствие на минната индустрия – Пирдоп (4-то място, 1480 евро) и Панагюрище (7-мо място, 1396 евро). Десетката се допълва от Брезник (1219 евро), където освен добив се развива и голямо строително предприятие.

София – водещият икономически център

София отново се нарежда на трето място със средна заплата от 1650 евро. В столицата работят над една трета от всички наети в страната, а нивото на възнагражденията чувствително изпреварва останалите големи икономически центрове.

Сред областните центрове следват Варна (1128 евро, 14-то място) и Пловдив (1058 евро, 22-ро място). В дъното на класацията сред големите общини са Хасково, Видин и Кюстендил. Като цяло, извън столицата заплащането в големите градове варира между около 800 евро в долната част на подреждането и 1100 евро в горната част.

Индустриалните зони около водещите икономически центрове също се представят силно. Девня заема шесто място със средна заплата от 1403 евро, а Божурище е осмо с 1319 евро. В топ 20 попадат още Костинброд и Елин Пелин около София, Куклен и Марица около Пловдив, както и Белослав край Варна – общини, в които водеща роля имат индустрията и логистиката.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN