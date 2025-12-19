Това са оазиси на чистия въздух, докато рекордно замърсяване убива Балканите

Ето кои са те

Въздухът в София и Пловдив през нощта е бил изключително замърсен. Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града е бил "изключително замърсен", тъй като максималната норма е 50 микрограма на кубичен метър. Докато жителите на София, Пловдив, Сараево, Тузла и други градове в страни от Балканите проверяват с трепет приложенията за качество на въздуха в наши дни, гледайки лилавите и червените индекси, които показват „нездравословен“ или „опасен“ въздух, от другата страна на света ситуацията е съвсем различна.

Според последната класация местата с най-нисък индекс на качество на въздуха (AQI) са предимно островни държави и територии, където океанските ветрове играят ключова роля за пречистването на атмосферата.

1. Бахамите: Световни шампиони по чист въздух

На абсолютния връх в списъка са Бахамите . С население от около 407 000 души, тази карибска страна отчита индекс на качество на въздуха (AQI) от едва 13. За сравнение, през зимните дни в Босна и Херцеговина този индекс често надвишава 300 или 400.

2. Бермудските острови и Френска Полинезия

Бахамите са следвани веднага от Бермудските острови (63 867 жители) и Френска Полинезия (304 032 жители), и двете с индекс 14. Кристално чистото море тук е съпроводено с кристално чист въздух.

3. Американски Вирджински острови

Този карибски рай, с население от малко над 105 000 души, може да се похвали и с индекс 14 , което го прави идеално убежище за белите дробове.

4. Пуерто Рико и Монсерат

Снимка: Уикипедия

С много по-голямо население от над 3,2 милиона души, Пуерто Рико успява да поддържа фантастично качество на въздуха с индекс от 15. Същият резултат е регистриран и в малкия Монсерат, където живеят само 4389 жители.

5. Барбадос и Гренада

Серията от карибски дестинации продължава с Барбадос с индекс 17 и Гренада с индекс 18. Изглежда, че рецептата за здравословен въздух е проста – живот на остров, заобиколен от океана.

Изключения в по-студените региони: Исландия и Нова Зеландия

Въпреки че списъкът е доминиран от топли, тропически дестинации, в челната десетка са включени и две страни, които предлагат различен климат, но също толкова висококачествен въздух:

Исландия:Тази вулканична страна в Северна Европа, с население от 372 520 души, се нарежда на 9-то място с индекс 22. Силните ветрове и геотермалната енергия я правят едно от най-екологично чистите места на планетата.

Нова Зеландия: Списъкът с челната десетка се затваря от Нова Зеландия (AQI 24 ), което доказва, че дори страни с по-голямо население (над 5,1 милиона) могат да поддържат високо ниво на качество на живот и околна среда.

