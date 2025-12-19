BGN → EUR
ESG Това са оазиси на чистия въздух, докато рекордно замърсяване убива Балканите

Това са оазиси на чистия въздух, докато рекордно замърсяване убива Балканите

ESG

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Въздухът в София и Пловдив през нощта е бил изключително замърсен. Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града е бил "изключително замърсен", тъй като максималната норма е 50 микрограма на кубичен метър. Докато жителите на София, Пловдив, Сараево, Тузла и други градове в страни от Балканите проверяват с трепет приложенията за качество на въздуха в наши дни, гледайки лилавите и червените индекси, които показват „нездравословен“ или „опасен“ въздух, от другата страна на света ситуацията е съвсем различна.

Според последната класация местата с най-нисък индекс на качество на въздуха (AQI) са предимно островни държави и територии, където океанските ветрове играят ключова роля за пречистването на атмосферата.

1. Бахамите: Световни шампиони по чист въздух

На абсолютния връх в списъка са Бахамите . С население от около 407 000 души, тази карибска страна отчита индекс на качество на въздуха (AQI) от едва 13. За сравнение, през зимните дни в Босна и Херцеговина този индекс често надвишава 300 или 400.

2. Бермудските острови и Френска Полинезия

Бахамите са следвани веднага от Бермудските острови (63 867 жители) и Френска Полинезия (304 032 жители), и двете с индекс 14. Кристално чистото море тук е съпроводено с кристално чист въздух.

3. Американски Вирджински острови

Този карибски рай, с население от малко над 105 000 души, може да се похвали и с индекс 14 , което го прави идеално убежище за белите дробове.

4. Пуерто Рико и Монсерат

Снимка: Уикипедия

С много по-голямо население от над 3,2 милиона души, Пуерто Рико успява да поддържа фантастично качество на въздуха с индекс от 15. Същият резултат е регистриран и в малкия Монсерат, където живеят само 4389 жители.

5. Барбадос и Гренада

Серията от карибски дестинации продължава с Барбадос с индекс 17 и Гренада с индекс 18. Изглежда, че рецептата за здравословен въздух е проста – живот на остров, заобиколен от океана.

Изключения в по-студените региони: Исландия и Нова Зеландия

Въпреки че списъкът е доминиран от топли, тропически дестинации, в челната десетка са включени и две страни, които предлагат различен климат, но също толкова висококачествен въздух:

Исландия:Тази вулканична страна в Северна Европа, с население от 372 520 души, се нарежда на 9-то място с индекс 22. Силните ветрове и геотермалната енергия я правят едно от най-екологично чистите места на планетата.

Нова Зеландия: Списъкът с челната десетка се затваря от Нова Зеландия (AQI 24 ), което доказва, че дори страни с по-голямо население (над 5,1 милиона) могат да поддържат високо ниво на качество на живот и околна среда.

