89% от левовете са изтеглени от обращение

Левът почти изчезна от обращение

Към 13 март 2026 г. извън касите на БНБ остават 3,4 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 89% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. Това съобщават от БНБу цитирани от БГНЕС.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия*) към същата дата са на обща стойност над 8.0 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България.

Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

