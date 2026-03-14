Еврокалкулатор

1 USD
1.1476 BGN
89% от левовете са изтеглени от обращение

89% от левовете са изтеглени от обращение

bTV Бизнес екип

Левът почти изчезна от обращение

Към 13 март 2026 г. извън касите на БНБ остават 3,4 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 89% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. Това съобщават от БНБу цитирани от БГНЕС. 

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия*) към същата дата са на обща стойност над 8.0 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

Левът почти изчезна: 3,9 млрд. лв. остават извън БНБ

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България. 

Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Как „Българска наука" привлече 29 милиона погледа?
Каква е цената на истината?
Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
