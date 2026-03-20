Най-недооценената дестинация в Европа за 2026 г. е…в България

Европа подценява този град, но той е номер 1
Пловдив влиза в класацията на Time Out за най-недооценени дестинации в Европа през 2026 г. Градът заема първо място в класацията и е посочен за скрит скъпоценен камък.
„Няма причина вторият по големина град в България да не е в радара ви. Разнообразието от исторически забележителности и любопитни факти е забележително, а кулинарната сцена на града е една от най-вълнуващите в тази част на континента.“, пишат от изданието.
„Старият град на градът е безспорното основно събитие, невероятно красив лабиринт от калдъръмени улички с истории на всеки ъгъл, докато безупречно запазеният Древен римски театър на Филипопол се извисява гордо над града. Гледките са впечатляващи.“, пишат още те.
Освен Пловдив изданието добавя и Бургас като най-добрата евтина градска почивка.
На почетното второ място застава Улцин в Черна гора. Градът е разположен в южния край на страната и е център на албанската култура н Черна гора. На трето място е Гент в Белгия. Най-краденото произведение на изкуството в света, „Поклонението на мистичното агне“ (Гентският олтар), сега пазено на сигурно място в катедралата „Свети Бавон“, е главната атракция на града.
Четвъртото място се заема от нашата съседка Македония и градчето Битоля. Известна като Градът на консулите, Битоля е град, където историята блести на всеки ъгъл.Като един от големите дипломатически градове в региона, Битоля е далеч от утъпканите пътеки, но това не се отразява в днешния брой посетители.
