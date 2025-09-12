Българин е в ТОП 3 най-млади милиардери

Тазгодишният списък включва 33 милиардери под 50 години

Средностатистическият милиардер в списъка на Forbes 400 на най-богатите американци е на 70 години, а 23-ма членове са на 90-годишна възраст, включително магнатът в областта на земята и дърводобивната промишленост Арчи Алдис Емерсън, най-възрастният на 96 години. Въпреки това, малцина късметлии са успели да натрупат поне 3,8 милиарда долара – рекордно високият минимален праг за тази година – докато са все още сравнително млади.

Тазгодишният списък включва 33 милиардери под 50 години, в сравнение с 26 през 2024 г. Най-младите 10 са на 42 или по-млади години - същото като миналата година, благодарение на четирима нови членове. Ето кои са ТОП 3 те:

1. Едуин Чен

Възраст: 38 | Нетно състояние: 18 милиарда долара | Източник на богатство: Изкуствен интелект

Той е учил математика, компютърни науки и лингвистика в Масачузетския технологичен институт и е работил в Google, Facebook и Twitter. През 2020 г. стартира Surge AI, за да подобри качеството на данните за обучение на изкуствен интелект. Без външни инвестиции той достигна 1 милиард долара годишни приходи за пет години. Forbes оценява компанията на 24 милиарда долара, като 75-процентният дял на Чен е на стойност 18 милиарда долара.

2. Влад Тенев

Възраст: 38 | Нетно състояние: 5,8 милиарда долара | Източник на богатство: Приложение за търговия с акции

Главният изпълнителен директор на Robinhood, платформа, която вече има 26 милиона потребителски акаунта. Криптовалутите представляват повече от една трета от приходите, докато новите продукти (от кредитни карти до IRA) превръщат Robinhood в, както Тенев го определя, „капан за търговия с каквото и да е“. Тенев е роден в България и е единственият милиардер в списъка с български корени.

3. Лукас Уолтън

Възраст: 38 | Нетно състояние: 39,8 милиарда долара | Източник на богатство: Walmart

Внук на основателя на Walmart Сам Уолтън, той наследява една трета от състоянието на баща си след смъртта му през 2005 г. Като човек, прекарал рак като дете, той е ангажиран с устойчивото инвестиране чрез своя фонд Builders Vision, който е инвестирал над 3 милиарда долара от стартирането си през 2021 г.

Останлите ТОП 10 са: Едуардо Вивас, Джош Кушнер, Байджу Бхат, Дъстин Московиц, Брайън Вентуро, Марк Зукърбърг, Нейтън Блехарчик

