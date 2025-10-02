1 USD
Фирмите, които отговарят на тези условия, могат да снабдят с до 10 000 евро пет дни преди Нова година

Фирмите, които отговарят на тези условия, могат да снабдят с до 10 000 евро пет дни преди Нова година

bTV Бизнес екип

Всеки може да си закупи евромонети с българска национална страна от 1 декември

Микропредприятия с персонал до 10 души имат възможност да снабдят с до 10 000 евро от своята обслужваща банка пет дни преди 1 януари 2025 г. Това каза по време на информационна среща в Ямбол главният директор на Управление "Емисионно" на Българската народна банка (БНБ) Георги Чанев, предаде БТА.

От 1 ноември започва процесът по зареждане от страна на банките на малки, средни и големи предприятия с единната европейска валута. Същото се отнася и до "Български пощи". Целта на тези два паралелни процеса е да имаме евроналичности в касите на 1 януари, така че да може да започне нормалният търговски оборот още от първия ден на новата година, посочи представителят на БНБ.

Shein отваря първите си постоянни магазини в тази европейска държава

Георги Чанев представи и възможността всеки човек да може да си закупи евромонети с българска национална страна от 1 декември т. г. Определената левова равностойност на комплекта от всички номинали е 20 лева. Целта е хората да могат да ги видят, пипнат, да свикнат с тях. Разплащането с тях, както и с евробанкноти, ще бъде възможно от 1 януари 2026 г., припомни той.

Освен конкретни разяснения по процеса на въвеждане на единната европейска валута у нас, главният директор на Управление "Емисионно" на БНБ посочи и по-общото значение на приемането на еврото.

"Еврото е нещо много повече от валута. То е една от световните резервни валути, които дават стабилност. Т. е. това е един инструмент за стабилност. Отделно, това е платформа за растеж, като вече единствено и само от нас зависи дали имаме достатъчна зрялост и как ще се възползваме от новите възможности", каза Георги Чанев.

Всичко под 5 долара: Amazon представя собствена марка хранителни продукти

Представителят на БНБ бе сред участниците в информационото събитие в Ямболския Културно-информационен център "Безистен", организирано по инициатива на Министерството на финансите.

Освен в Ямбол, разяснителни срещи, част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се провеждат днес още в градовете Алфатар, Доспат, Свиленград, Тетевен и Разлог.

