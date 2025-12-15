Най-известните български планински курорти са сред най-изгодните в Европа

Проучването обхваща 32 ски курорта в девет европейски дестинации

Два от най-известните български планински курорта – Боровец и Банско за поредна година са на челни места в класацията на най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания. Класацията е изготвена от британската компания Post Office Travel Money и е публикувана на нейния сайт.

Боровец, най-старият планински курорт в България и на Балканите, е на второ място сред зимните курорти в Европа по най-добро съотношение между цена и качество, сочи класацията, в която се оценява качеството на туристическите услуги и тяхната цена за британските туристи, решили да отидат на ски ваканция без деца.

Банско, в който вчера официално бе открит зимния туристически сезон 2025/2026, е на четвърто място в подреждането, изпреварен от норвежкия курорт Йейлу. Най-изгоден курорт за възрастни без деца е италианският ски курорт Бардонекия, който зае челната позиция в класацията и миналата година.

Според данните на Post Office Travel Money, за шестдневна почивка в Боровец британски турист трябва да отдели малко над 668 бр. лири. Сумата включва ски карта, наем на екипировка, ски учител и напитки и обяд на пистите, предаде БТА. За същите услуги в Банско ще са необходими малко над 706 бр. лири, а в Бардонекия – обявен за най-изгоден – 601 бр. лири.

За британските семейства – двама възрастни и две деца, отправили се на ски ваканция в Европа, най-изгодни са италианските алпийски курорти Пасо Тонале и Бардонекия, а веднага след тях е Банско. За шестдневния си престой в Пасо Тонале те ще трябва да платят 1232,54 бр. лири, в Бардонекия 1473,48 бр. лири, а в Банско – 1536,18 бр. лири.

В класацията се отбелязва също, че най-значително увеличения на цените на ски картите през последното десетилетие се отчита в Банско: през 2016 г. ски карта за шест дни там е струвала 111,25 бр. лири, а през 2026 г. се очаква да бъде 282,83 бр. лири, или със 154,2 процента повече.

За сравнение, в Бардонекия шестдневна ски карта ще бъде 173,77 бр. лири този сезон, в норвежкия курорт Йейлу 224,83 бр. лири, а в Боровец – 261,29 бр. лири.

Като цяло през сезон 2025/26 почивката за британски гражданин в Боровец поскъпва с 18,6 процента на годишна основа, а в Банско – с 23,3 процента, с най-много сред класацията на десетте най-изгодни европейски курорта.

Проучването обхваща 32 ски курорта в девет европейски дестинации: Андора, Австрия, България, Финландия, Франция, Италия, Норвегия, Испания и Швейцария.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN