Знаково място за българския туризъм преминава към 100% зелена енергия

Целта е курорта да се утвърди като още по-предпочитан курорт

Курортен комплекс Мальовица е първият ски курорт у нас, който преминава към 100 процента зелена енергия. Комплексът ще се отоплява с еко пелети, ще се събират разделно отпадъци и ще има екологичен кодекс. Това обявиха от ръководството на комплекса по време на официалното откриване на зимния сезон в курортното селище.

Мениджърът на к.к. Мальовица Александра Ковачка каза, че планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията ни. Тя посочи, че целта им е да развиват Мальовица устойчиво - да се опази природата и нейната красота такава каквато е, но от друга страна и да се направи курортът по-достъпен. По думите й, 2025-а е година на конкретни промени, които са в резултат на работата на екипа, сътрудничеството с Българския туристически съюз (БТС) и подкрепата от местната власт. Ковачка припомни за нещата, които са направени тази година и добави, че предстоят още инвестиции, за да може Мальовица да се утвърди като още по-предпочитан курорт.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза при откриването на сезона, че всеки човек има места, които са близки до сърцето му, а за него токова място е именно Мальовица. По думите му връх Мальовица е един от най-красивите в Европа. Той пожела за новия сезон да има много сняг и посочи, че е много доволен, че през последните години са направени много промени и инвестиции.

Председателят на БТС Венцислав Венев посочи на свой ред, че Мальовица е едно от знаковите места на българския туризъм, алпинизъм, планинарство и ски. По думите му, това е мястото, на което много хора са стъпили и са усетили красотата на българската природа. Това е и мястото, където много велики спортисти са започнали своя спортен път, каза още Венев.

Комплексът отчете и увеличение на туристите през летния сезон. През лятото хотелите са работили на пълен капацитет. Традиционно посетителите на Мальовица са семейства с деца. Трите хотела, които се намират в комплекса, имат общо 85 помещения за настаняване, посочиха от пресцентъра на Мальовица. От няколко дни работи обновеният хотел „Ален мак“, а в хотел „Алпинист“ е направен нов релакс център с отопляем басейн.

Ски съоръженията все още не работят, но вече са обявени цените на ски картите. Дневната лифт карта за възрастен в дните от понеделник до петък е 45,90 лева (23 евро) до обед и 33,93 лв. (17 евро) следобед. През почивните дни картите са малко по-скъпи. Дневната карта за възрастен е 51,89 лева (26 евро), а полудневната - 39,92 лева (20 евро). През уикенда ще има и нощно каране, което струва 23,95 лева (12 евро).

За децата дневната лифт карта през седмицата ще бъде 27,94 лева (14 евро), а полудневната - 17,96 лева (9 евро). Събота и неделя цената на лифт картата нараства - 31,93 лева (16 евро), а полудневната - 23,95 лева или 12 евро. Нощните лифт услуги ще струват 15,97 лева (8 евро).

През месец юли общинските съветници в Самоков дадоха съгласие да бъде изработен Подробен устройствен план (ПУП) за модернизация на съществуващия влек, който се намира в местността „Зелени рид“ в землището на село Говедарци. Влекът ще бъде преобразен в модерен седалков лифт, който ще отвежда туристите към курортен комплекс Мальовица.

Вчера бе открит и зимният сезон в Банско, а този месец на 27 ще бъде открит и сезонът в курортен комплекс Боровец, припомня БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN