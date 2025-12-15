BGN → EUR
ESG Знаково място за българския туризъм преминава към 100% зелена енергия

Знаково място за българския туризъм преминава към 100% зелена енергия

bTV Бизнес екип

Целта е курорта да се утвърди като още по-предпочитан курорт

Курортен комплекс Мальовица е първият ски курорт у нас, който преминава към 100 процента зелена енергия. Комплексът ще се отоплява с еко пелети, ще се събират разделно отпадъци и ще има екологичен кодекс. Това обявиха от ръководството на комплекса по време на официалното откриване на зимния сезон в курортното селище. 

Мениджърът на к.к. Мальовица Александра Ковачка каза, че планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията ни. Тя посочи, че целта им е да развиват Мальовица устойчиво - да се опази природата и нейната красота такава каквато е, но от друга страна и да се направи курортът по-достъпен. По думите й, 2025-а е година на конкретни промени, които са в резултат на работата на екипа, сътрудничеството с Българския туристически съюз (БТС) и подкрепата от местната власт. Ковачка припомни за нещата, които са направени тази година и добави, че предстоят още инвестиции, за да може Мальовица да се утвърди като още по-предпочитан курорт. 

Ето как ще бъдат изчислени сметките за парно за ноември

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза при откриването на сезона, че всеки човек има места, които са близки до сърцето му, а за него токова място е именно Мальовица. По думите му връх Мальовица е един от най-красивите в Европа. Той пожела за новия сезон да има много сняг и посочи, че е много доволен, че през последните години са направени много промени и инвестиции.

Председателят на БТС Венцислав Венев посочи на свой ред, че Мальовица е едно от знаковите места на българския туризъм, алпинизъм, планинарство и ски. По думите му, това е мястото, на което много хора са стъпили и са усетили красотата на българската природа. Това е и мястото, където много велики спортисти са започнали своя спортен път, каза още Венев.

Комплексът отчете и увеличение на туристите през летния сезон. През лятото хотелите са работили на пълен капацитет. Традиционно посетителите на Мальовица са семейства с деца. Трите хотела, които се намират в комплекса, имат общо 85 помещения за настаняване, посочиха от пресцентъра на Мальовица. От няколко дни работи обновеният хотел „Ален мак“, а в хотел „Алпинист“ е направен нов релакс център с отопляем басейн. 

Ски съоръженията все още не работят, но вече са обявени цените на ски картите. Дневната лифт карта за възрастен в дните от понеделник до петък е 45,90 лева (23 евро) до обед и 33,93 лв. (17 евро) следобед. През почивните дни картите са малко по-скъпи. Дневната карта за възрастен е 51,89 лева (26 евро), а полудневната - 39,92 лева (20 евро). През уикенда ще има и нощно каране, което струва 23,95 лева (12 евро).

76 млн. долара награда? Той е най-скъпият пилот във Формула 1

За децата дневната лифт карта през седмицата ще бъде 27,94 лева (14 евро), а полудневната - 17,96 лева (9 евро). Събота и неделя цената на лифт картата нараства - 31,93 лева (16 евро), а полудневната - 23,95 лева или 12 евро. Нощните лифт услуги ще струват 15,97 лева (8 евро).

През месец юли общинските съветници в Самоков дадоха съгласие да бъде изработен Подробен устройствен план (ПУП) за модернизация на съществуващия влек, който се намира в местността „Зелени рид“ в землището на село Говедарци. Влекът ще бъде преобразен в модерен седалков лифт, който ще отвежда туристите към курортен комплекс Мальовица.

Вчера бе открит и зимният сезон в Банско, а този месец на 27 ще бъде открит и сезонът в курортен комплекс Боровец, припомня БТА.

