БГ Бизнес Над 87% от българските търговци на дребно очакват цените да запазят равнището си в следващите 3 месеца

Над 87% от българските търговци на дребно очакват цените да запазят равнището си в следващите 3 месеца

bTV Бизнес екип

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава през август

През август 2025 г. общият показател на бизнес климата в България остава приблизително на нивото си от предходния месец (от 20,6 на сто на 20,2 на сто). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ показва, че през юли 2025 г. показателят се е понижил с 1,1 пункта в сравнение с юни (от 21,7 на сто на 20,6 на сто), като намаление е било регистрирано в промишлеността и търговията на дребно.

Въвеждат нови правила за една от най-посещаваните туристически дестинации

"Бизнес климатът в търговията на дребно" се понижава през август 2025 г. с 1,4 пункта (от 25 на сто на 23,6 на сто) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията, предаде БТА. По отношение на продажните цени 87,3 на сто от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" през август 2025 г. нараства с 0,9 пункта (от 17,4 на сто на 18,3 на сто) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

122 пъти по-висока заплата: Колко взимат най-високоплатените шефове във Великобритания?

През август бизнес климатът в строителството намалява с 3 пункта (от 27,9 на сто на 24,9 на сто), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 0,8 пункта (от 15,1 на сто на 15,9 на сто) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни

