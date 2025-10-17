Над 1000 фирми у нас обявиха фалит през лятото, кой сектор е най-засегнат

88,8% от фалитите са именно там

През третото тримесечие на 2025 г. българската бизнес сцена продължава да кипи. Само за три месеца в страната са се появили 11 545 нови правни единици, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Същевременно 1 015 компании са влезли в процедура по несъстоятелност или фалит, което представлява леко увеличение спрямо миналата година – по 0.1% и за регистрациите, и за банкрутите.

Най-силен остава секторът на търговията и ремонтите на автомобили и мотоциклети, който доминира икономическата карта на страната: 88.9% от всички нови регистрации и 88.8% от фалитите са именно там. От общо над 10 000 нови фирми в сектора, 901 вече са изпаднали в несъстоятелност.

Значително по-малки дялове имат секторите промишленост (178 нови, 19 фалита) и строителство (109 нови, 20 фалита). Следват транспортът и съхранението (231 нови, 14 фалита), както и финансовите и професионални дейности (505 нови, 32 фалита).

Кои остават най-устойчиви?

Най-устойчиви остават бизнесите в образованието и здравеопазването – с 166 новорегистрирани и едва 9 обявени в несъстоятелност организации.

Данните сочат стабилност в общия брой на фирмите, но и висока динамика в търговския сектор, където конкуренцията и свръхзадлъжнялостта остават ключови предизвикателства. Малките и средните предприятия продължават да носят тежестта на икономическата активност, но и са първите, които усещат натиска на пазарните флуктуации.

Според методологията на НСИ, ликвидацията представлява доброволно прекратяване на дейността, докато несъстоятелността е съдебна процедура при неплатежоспособност – и именно второто се наблюдава все по-често при малки търговски дружества в страната.

