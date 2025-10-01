Националният гаранционен фонд е подкрепил над 5000 предприятия с кредити за 1,4 млрд. лв.

Това е първата програма на НГФ с превес на оборотните кредити пред инвестиционните

Националният гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие (ББР) приключи успешно първия тригодишен период на програмата си за малки и средни предприятия, отчетоха от механизма. В рамките на периода фондът е гарантирал 5891 кредита към 5200 компании на обща стойност 1,359 млрд. лева. Партньори на програмата са девет от търговските банки в България.

По данни на дружеството през 2024 г. към микро, малки и средни предприятия са отпуснати общо над 4100 гарантирани кредити за над 1,7 млрд. лв., като близо 60 процента от тях са с гаранции от НГФ. Дружеството отчита и рекордна в историята си година като финансови резултати, брой сделки и размер на гарантирания портфейл, според разпространеното съобщение.

За разлика от останалите гаранционни схеми на пазара, финансирани с европейски средства или по оперативни програми, Националният гаранционен фонд гарантира кредитите със собствени средства.

Това е първата програма на НГФ с превес на оборотните кредити пред инвестиционните - 56 процента или 762 млн. лв., което отразява повишената нужда от ликвидност в условията на икономическа несигурност и забавяне на оперативните програми. Без изисквания за материално обезпечение са близо 58 на сто от кредитите, което увеличава броя на фирмите с лесен и бърз достъп до финансиране.

Дружеството започна през юли нов 3-годишен период за включване на сделки, без промяна в условията, като интересът на банките остава висок - подадени са заявки за гарантиране на нови кредити за над 2,3 млрд. лв.

Фондът продължава и реализирането на мандатна гаранционна програма с Министерството на земеделието и храните в подкрепа на предприятия в селското, горското и рибното стопанство, както и такива с одобрени проекти по Програмата за развитие на селското стопанство 2023-2027 г. От началото й през 2013 г. досега НГФ е гарантирал кредити за над 566 млн. лв. към 1 200 компании в тези сектори.

