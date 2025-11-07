Къде в Европа е най-изгодно да се пазарува на Черен петък?

Коя е държавата, в която най-много се пазарува в този период
„Черен петък“ все повече се превръща в ключова дата за потребителите и за търговците в Европа. Да видим обаче къде на Стария континент наистина се получават най-добрите сделки, какви са особеностите и на какво да обърнем внимание като купувачи.
Пазар и тенденции в Европа
Според проучване на PwC, средно в пет европейски държави (Германия, Франция, Италия, Ирландия, Турция) потребителите планират да похарчат около 244 евро по време на "Черния петък" тази година.
Интересното е, че Ирландия е сред държавите с най-голямо желание за разход, докато Италия се отчита като по-пестелива. Освен това, анализи сочат, че Германия, Австрия и Франция имат особено активни потребители — висок процент участват в Black Friday предложенията.
Къде можем да търсим най-добри предложения
Ето няколко региона/държави и наблюдения, които могат да направят разликата:
- Германия – Голям пазар, много конкуренция, добра честота на кампании и оферти. Това означава, че потребителите могат да се възползват от сравнително добри ценови условия.
- Франция – Също значим пазар, с висока активност на потребителите и интерес към Black Friday.
- Източна Европа / по-малки пазари – Тук има потенциал за добра стойност, особено онлайн, но офертите може да не са така много или така агресивно комуникирани.
- Лисабон, Португалия: Често посочвана като дестинация за интелигентно и евтино пазаруване като цяло, което може да се превърне в лов на добри оферти за Черен петък.
- Истанбул, Турция: Също така се споменава като добра дестинация за намиране на ниски цени.
- Швейцария: Тя е прегърнала Черния петък изцяло, като големите градове и луксозните търговски улици участват с „луди“ оферти.
Следете онлайн кампании, защото онлайн пазари често дават по-силни отстъпки (при съпоставка с офлайн) – в Европа това важи особено за технологична и домашна техника. Внимавайте за „илюзията на отстъпката“: Потребители във форумите споделят, че някои търговци предварително увеличават цената или отстъпката не е толкова голяма, колкото изглежда.
България и региона
За потребителите в България е важно да имат предвид следните специфики:
- Често доставките от западно-европейски сайтове могат да доведат до допълнителни разходи (доставка, митнически/данъчни такси, връщане).
- Търговците у нас също се включват в „Black Friday“ кампанията, но нивото на отстъпки може да е по-умерено или да има по-ограничен избор.
- Ако имате възможност да се възползвате от международен сайт с доставка до България, проверявайте: дали офертата е достъпна за вашия регион, какви са условията за гаранция и връщане.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN