Къде в Европа е най-изгодно да се пазарува на Черен петък?

Коя е държавата, в която най-много се пазарува в този период

„Черен петък“ все повече се превръща в ключова дата за потребителите и за търговците в Европа. Да видим обаче къде на Стария континент наистина се получават най-добрите сделки, какви са особеностите и на какво да обърнем внимание като купувачи.

Пазар и тенденции в Европа

Според проучване на PwC, средно в пет европейски държави (Германия, Франция, Италия, Ирландия, Турция) потребителите планират да похарчат около 244 евро по време на "Черния петък" тази година.

Интересното е, че Ирландия е сред държавите с най-голямо желание за разход, докато Италия се отчита като по-пестелива. Освен това, анализи сочат, че Германия, Австрия и Франция имат особено активни потребители — висок процент участват в Black Friday предложенията.

Къде можем да търсим най-добри предложения

Ето няколко региона/държави и наблюдения, които могат да направят разликата:

Германия – Голям пазар, много конкуренция, добра честота на кампании и оферти. Това означава, че потребителите могат да се възползват от сравнително добри ценови условия.

– Голям пазар, много конкуренция, добра честота на кампании и оферти. Това означава, че потребителите могат да се възползват от сравнително добри ценови условия. Франция – Също значим пазар, с висока активност на потребителите и интерес към Black Friday.

– Също значим пазар, с висока активност на потребителите и интерес към Black Friday. Източна Европа / по-малки пазари – Тук има потенциал за добра стойност, особено онлайн , но офертите може да не са така много или така агресивно комуникирани.

– Тук има потенциал за добра стойност, , но офертите може да не са така много или така агресивно комуникирани. Лисабон, Португалия: Често посочвана като дестинация за интелигентно и евтино пазаруване като цяло, което може да се превърне в лов на добри оферти за Черен петък.

Често посочвана като дестинация за интелигентно и евтино пазаруване като цяло, което може да се превърне в лов на добри оферти за Черен петък. Истанбул, Турция: Също така се споменава като добра дестинация за намиране на ниски цени.

Също така се споменава като добра дестинация за намиране на ниски цени. Швейцария: Тя е прегърнала Черния петък изцяло, като големите градове и луксозните търговски улици участват с „луди“ оферти.

Следете онлайн кампании, защото онлайн пазари често дават по-силни отстъпки (при съпоставка с офлайн) – в Европа това важи особено за технологична и домашна техника. Внимавайте за „илюзията на отстъпката“: Потребители във форумите споделят, че някои търговци предварително увеличават цената или отстъпката не е толкова голяма, колкото изглежда.

България и региона

За потребителите в България е важно да имат предвид следните специфики:

Често доставките от западно-европейски сайтове могат да доведат до допълнителни разходи (доставка, митнически/данъчни такси, връщане).

Търговците у нас също се включват в „Black Friday“ кампанията, но нивото на отстъпки може да е по-умерено или да има по-ограничен избор.

Ако имате възможност да се възползвате от международен сайт с доставка до България, проверявайте: дали офертата е достъпна за вашия регион, какви са условията за гаранция и връщане.

