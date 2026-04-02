МВР въвежда автоматично прекратяване на регистрацията на автомобили при смърт на собственика

Целта на мярката е да се осигури актуалност на регистрите

МВР обяви, че се прекратява служебно регистрацията на автомобил, ако собственикът е починал и наследниците не прехвърлят собствеността в срок от шест месеца. Това напомниха от Главна дирекция „Национална полиция“, като мярката влезе в сила на 31 март.

До момента наследниците трябваше сами да уведомяват КАТ, но липсата на действие не водеше до анулиране, което затрудняваше контрола и водеше до неактуални данни в регистрите.

Целта на мярката е да се осигури актуалност на регистрите, да се предотвратят злоупотреби и да се улесни управлението на пътните превозни средства, пише БНТ.