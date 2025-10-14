МВФ прогнозира по-силен икономически растеж за България

Ето каква инфлация се очаква за тази и другата година

Според най-новите прогнози на Международния валутен фонд (МВФ), публикувани в доклада „Перспективи на световната икономика”, се очаква икономиката на България да ускори растежа си през следващите две години.

МВФ прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще нарасне с 3% през 2025 г. и с 3,1% през 2026 г., което представлява подобрение спрямо очаквания растеж от 2,8% през 2024 г.

Последната ревизия идва след мисията на МВФ в България през септември, която отбеляза, че икономическите резултати на страната се подкрепят от силно частно потребление, стабилна кредитна дейност и фискално облекчаване, съобщава БГНЕС. Докладът също така предполага, че докато растежът остава стабилен, инфлационният натиск се очаква да се повиши леко.

Прогнозира се, че инфлацията ще достигне 3,6% през тази година и 3,4% през 2026 г., което е повишение спрямо 2,6% през 2024 г.. Тези цифри сочат умерено повишение на потребителските цени в сравнение с предходните години.

Актуализираната прогноза на МВФ представлява значителна промяна в сравнение с прогнозата от април, когато се предвиждаше по-бавен растеж от 2,5% през 2025 г. и 2,7% през 2026 г..

Междувременно прогнозите за инфлацията са леко ревизирани в посока надолу за текущата година (от 3,7% на 3,6%), но повишени за следващата година (от 2,3% на 3,4%).

Очаква се текущата сметка на България да остане дефицитна, като МВФ прогнозира дефицит от 3,8% от БВП през 2025 г. и 3,2% през 2026 г.. Тези цифри са в сравнение с по-малките дефицити от 1,5% и 1,0%, съответно, предвидени през април.

На пазара на труда МВФ очаква безработицата да продължи да спада, като ще се понижи от 4,2% през 2024 г. до 3,5% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г.

Като цяло новата прогноза на МВФ очертава предпазливо оптимистична картина за икономиката на България – стабилен растеж, силно вътрешно търсене и постепенно подобряване на заетостта, смекчени от продължаващите външни дисбаланси и умерен инфлационен натиск.

