ЕК глоби три модни марки със 157 милиона евро

ЕК глоби три модни марки със 157 милиона евро

bTV Бизнес Новините

Трите компании са обвинени в нарушения на правилата за конкуренция в ЕС

Европейската комисия обяви днес, че е наложила глоби в размер на общо 157 милиона евро (181,52 милиона долара) на луксозните модни марки Gucci, Chloe и Loewe заради нарушения на правилата за конкуренция в ЕС, предадоха AFP и Reuters.

ЕК обвинява трите компании, базирани в Италия, Франция и Испания, че са ограничавали възможността на независимите си дистрибутори свободно да определят цените на продуктите с техните марки. Тези техни действия са забранена практика, нарушаваща принципите на свободния пазар и конкуренцията в ЕС. Антиконкурентното поведение на компаниите от луксозния сегмент увеличава цените и намалява избора за потребителите.

5 неща, които трябва да знаете, преди да започнете бизнес с половинката си

"По-конкретно, трите модни компании са се намесвали в търговските стратегии на своите търговци на дребно, налагайки им ограничения като например изискване да не се отклоняват от препоръчителните цени на дребно, да не надвишават определени максимални отстъпки или да продават (стоките им) с намаления само в определени периоди", се посочва в изявление на ЕК.

Защо Иран и Русия задълбочават партньорството си със сделка за нов АЕЦ за 25 млрд. долара?

Френската корпорация за луксозни стоки Kering, собственик на марката Gucci, обяви, че разследването на ЕК е приключило след процедура за сътрудничество, както и че наложената глоба е включена във финансовите резултати за първата половина на 2025 г.

Швейцарската компания Richemont, собственик на модната къща Chloe, както и компанията за луксозни стоки LVMH, притежаваща Loewe, не отговориха веднага на поискан от Reuters коментар, предаде БТА.

