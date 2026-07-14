10 години Pokémon Go и милионите все още се опитват да ги хванат всичките

Играчите са изследвали над 100 милиарда километра, докато са играли Pokémon Go

Феновете на покемоните са прекарали последните три десетилетия в опити да ги хванат всичките и от самото начало този лов често се е провеждал извън дома. Популярната поредица стартира на преносимата конзола Game Boy на Nintendo през 1996 г. и е постигнала съвременен успех на телефоните на хората.

Мобилното приложение Pokémon Go, което сега празнува своята 10-та годишнина, използва GPS и добавена реалност, за да позволи на играчите да намират и хващат виртуални чудовища в реални места. То е изтеглено повече от милиард пъти на устройства с iOS и Android, като милиони все още се регистрират всеки ден.

А Майкъл Стеранка, вицепрезидент по продуктите в издателя на играта Scopely, казва, че преживяването с Pokémon Go винаги е било свързано със сближаване на хората: „Често получаваме покани за сватба от играчи, които са се запознали чрез Pokémon Go... защото това е била толкова неразделна част от връзката им.“

Връзката на Pokémon Go с играчите му изглежда е надделяла, тъй като стотици геймъри се събраха на Таймс Скуеър в Ню Йорк в четвъртък, за да се бият с гигантски Mewtwo - препратка към оригиналния трейлър на играта, публикуван преди повече от десетилетие, съобщава BBC.

Когато беше пусната през 2016 г., Pokémon Go бързо се превърна в едно от най-големите мобилни игри в историята. Технологията наслагва дигитални същества върху реалния свят чрез камерата на смартфон, правейки да изглежда сякаш стоят пред играча. Това предизвика мания, при която хората се стичаха към места като паркове, крайбрежни алеи и търговски центрове с надеждата да хванат покемони.

Популярността на играта е трайна. Тя е домакин на големи събития на живо в повече от 60 страни, със средно над 400 000 посетители годишно от първия Go Fest през 2017 г. Scopely изчислява, че играчите са изследвали над 100 милиарда километра, докато са играли Pokémon Go - приблизително 334 пътувания между Земята и Слънцето.

През годините играта понякога е била жертва на собствената си реклама и глобална привлекателност. Полицията и групите за безопасност веднъж предупредиха играчите да не се увличат толкова много в хващането на следващия Psyduck, за да не се изгубят или да се изложат на опасност.