Луксозната модна къща Saint Laurent отвори кафене

Ето къде се намира

Saint Laurent продължава да разширява своите търговски преживявания и сега открива ново кафене в бутика си на Avenue Montaigne, в Париж. Това е поредният ход на модна къща, която очевидно вече не се задоволява само с продажба на дрехи. Помните ли, когато превърна мазето на магазина си Rive Droite в Sushi Park, пълноценен ресторант за омакасе, ръководен от култов готвач от Лос Анджелис? Това кафене е продължение.

Avenue Montaigne вече е препълнена с флагман след флагман, тя е от онези улици, където бързото пазаруване някак си се превръща в цял ден разходка между бутици с мраморен под. Но сега има основателна причина да забавите темпото между спирките. Пространството е вдъхновено от същата изчистена, минималистична естетика, с която е известна къщата, просто тихо продължение на бутика, който случайно предлага наистина добро кафе.

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Флагманските магазини вече не са просто магазини, те се превръщат в пълноценни лайфстайл дестинации, с ресторанти, книжарници, а сега и кафенета, които се появяват навсякъде пред вратите на брандове. Не е изненадващо, че Saint Laurent се насочва към това, но наистина вдига летвата за това как може да изглежда „бързата спирка“ между срещите.

Кафенето е отворено от понеделник до събота от 10:00 до 18:00 часа. В неделя отваря малко по-късно, от 11:00 до 18:00 часа.