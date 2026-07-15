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Свят Луксозната модна къща Saint Laurent отвори кафене

Луксозната модна къща Saint Laurent отвори кафене

Свят

bTV Бизнес екип

Ето къде се намира

Saint Laurent продължава да разширява своите търговски преживявания и сега открива ново кафене в бутика си на Avenue Montaigne, в Париж. Това е поредният ход на модна къща, която очевидно вече не се задоволява само с продажба на дрехи. Помните ли, когато превърна мазето на магазина си Rive Droite в Sushi Park, пълноценен ресторант за омакасе, ръководен от култов готвач от Лос Анджелис? Това кафене е продължение.

Avenue Montaigne вече е препълнена с флагман след флагман, тя е от онези улици, където бързото пазаруване някак си се превръща в цял ден разходка между бутици с мраморен под. Но сега има основателна причина да забавите темпото между спирките. Пространството е вдъхновено от същата изчистена, минималистична естетика, с която е известна къщата, просто тихо продължение на бутика, който случайно предлага наистина добро кафе.

https://businessnovinite.bg/search/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5#google_vignette

Флагманските магазини вече не са просто магазини, те се превръщат в пълноценни лайфстайл дестинации, с ресторанти, книжарници, а сега и кафенета, които се появяват навсякъде пред вратите на брандове. Не е изненадващо, че Saint Laurent се насочва към това, но наистина вдига летвата за това как може да изглежда „бързата спирка“ между срещите.

Кафенето е отворено от понеделник до събота от 10:00 до 18:00 часа. В неделя отваря малко по-късно, от 11:00 до 18:00 часа.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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