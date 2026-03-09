Мнозина правят фатални грешки с този домакински уред

Те са евтини, практични и едни от най-популярните домакински уреди в много домове. Въпреки това, те могат да представляват и реална опасност от пожар, ако не се използват внимателно.

Брайън Мичи, директор на специалиста по противопожарна защита SBS Limited, е видял със собствените си очи какво се случва, когато рисковете от пожар се пренебрегнат. Самите фритюрници не са по своята същност опасни, но грешките, които хората правят при използването и поддръжката им, могат да бъдат. Една от най-често срещаните грешки е използването на удължител за включване на фритюрника в контакта. Удължителните кабели рядко са проектирани за такова постоянно натоварване. Претоварването създава топлина, а топлината на грешното място може да причини пожар. Много по-безопасно е да включите фритюрника директно в контакта, а не в удължител, казва Мичи.

Тези неща близо до вашия рутер забавят интернет връзката ви, а има по едно във всяка кухня Как да подобрите Wi-Fi сигнала си у дома? Фритюрникът се нуждае от място и редовното почистване също е важно, пише Kurir.rs. Друга често срещана грешка е да не се дава достатъчно място на фритюрника. Тъй като фритюрниците работят чрез циркулация на горещ въздух с висока скорост, те се нуждаят от място за „дишане", поради което имат вентилационни отвори. Ако фритюрникът е поставен до стена или в ъгъл, рискът от пожар се увеличава. Брайън обяснява: „Много хора не осъзнават, че вентилационните отвори на гърба и отстрани на фритюрника трябва да имат свободно пространство около себе си. Няколко сантиметра може да не звучат много, но те правят разликата в безопасната работа на уреда."

Двойка похарчи 26 хил. долара, за да превърне гаража си в кухня Жена създава бизнес и започва да го развива, с подкрепата на съпруга си По подобен начин фритюрникът трябва да има достатъчно място над него. Ако фритюрникът е поставен под кухненския шкаф и няма достатъчно място, това може да представлява риск. „Топлината, издигаща се директно към шкаф или рафт, е опасност от пожар, която често се пренебрегва от собствениците. Ако няма достатъчно място над фритюрника, той не трябва да се използва на това място“, казва експертът. Една от причините хората да обичат фритюрниците с горещ въздух е тяхното удобство. Въпреки че са по-лесни за използване от традиционните фурни, фритюрниците изискват редовно почистване, за да се намали рискът от пожар. Мазнините и хранителните частици се натрупват бързо и запалването на мазнини е сериозен риск.

Пространството около нагревателния елемент също трябва редовно да се проверява и избърсва - съветва той. Никога не го оставяйте включен без надзор. Важно е също така да не препълвате кошницата, дори когато сте много гладни. Ако кошницата е препълнена, горещият въздух не може да циркулира правилно. Това принуждава устройството да работи по-усилено и на по-висока температура от предвидената. Ако е необходимо, пригответе храната на няколко пъти. Фритюрникът никога не трябва да се оставя включен без надзор. Не бихте отишли ​​в магазина за хранителни стоки с тенджера с горещо олио, което ври на котлона, така че не бива да го правите и с фритюрник. Никой кухненски уред не трябва да се оставя без надзор, но фритюрниците работят на високи температури и могат да реагират бързо на натрупване на мазнини или запушен вентилационен отвор. Бъдете наблизо и ако трябва да напуснете кухнята, изключете устройството, предупреждава Брайън Мичи.