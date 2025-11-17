Двойка похарчи 26 хил. долара, за да превърне гаража си в кухня

Жена създава бизнес и започва да го развива, с подкрепата на съпруга си

Манди Едмъндс е 47-годишна майка и сладкарка от Лос Анджелис. Тя започва да развива бизнеса си Sugared Up Cookies през 2019 г., но само няколко години по-късно домашната ѝ кухня вече не ѝ е достатъчна. Вместо да търси търговско помещение, съпругът ѝ Дейв предлага алтернатива. Двойката инвестира около осем месеца и 26 000 долара, за да превърне гаража си за две коли във втора кухня, което довежда бизнеса до нови висоти и до десетки хиляди изпечени бисквитки.

Снимка: iStock

След сватбата си през 2017 г. Манди търси начин да запълни свободното си време и през 2019 г. приятелка я води на курс по декориране на бисквитки, воден от професионален сладкар. „Бисквитките бяха толкова красиви. Нямах представа, че може да се постигне това с глазура“, разказва тя. Три месеца по-късно пандемията от COVID-19 ѝ позволява да експериментира и да пече за приятели и роднини, които я насърчават да приема поръчки. Любопитството ѝ и подкрепата на съпруга ѝ, който създава профили за социални мрежи, бързо превръщат хобито в малък бизнес.

Първите години Манди пече в кухнята на дома им, което е предизвикателно. Двамата със съпруга ѝ не могат да я използват едновременно, а домашните им любимци трябва да стоят далеч. „Вземам хигиената и качеството изключително сериозно“, казва тя, предава Business Insider. Тогава Дейв предлага да преобразуват гаража за две коли в кухня. След планиране и пренареждане на уредите и вещите, гаражът се разделя на две: пералня и склад в едната част, кухня в другата.

Ремонтът започва през май 2023 г. и включва изолация, гипсокартон, прозорец, множество контакти, шкафове, плотове, мивка, климатик тип mini-split, електрически инсталации и декоративни елементи като тапети и боя. Част от големите промени са подмяната на бойлера с безрезервоарен извън къщата и преместването на гаражната врата. Благодарение на контакти и практични решения, Манди организира кухнята си така, че всяка вещ да има точно определено място, включително чекмеджета за точилки и подправки и въздушна сушилня за тави.

Манди нарича кухнята си свое убежище и „едно от най-големите си благословения“. Новото пространство позволява на бизнеса ѝ да процъфтява — тя вече е изпекла десетки хиляди бисквитки и организира курсове по декориране. „Сърцето ми е изпълнено с благодарност — към съпруга ми, който повярва в мен, и към клиентите ми, които ми се доверяват за най-важните им празници“, казва тя. „Всеки път, когато вляза в красивата си кухня, все още се щипя, за да повярвам, че е моя. Това пространство ми позволява да правя това, което обичам, без да губя баланса между работа и семейство.“

