Тези неща близо до вашия рутер забавят интернет връзката ви, а има по едно във всяка кухня

Как да подобрите Wi-Fi сигнала си у дома?

Скоростта на интернет зависи не само от пакета, за който плащате, но и от това къде се намира вашият Wi-Fi рутер и какво го заобикаля. Експертите предупреждават, че определени предмети и устройства могат значително да отслабят сигнала и да забавят връзката. Ето кои са те, според N1:

Микровълнова фурна

Един от най-големите врагове на Wi-Fi сигналите е микровълновата. Тя работи на честота, подобна на използваната от рутера, така че може да причини смущения и прекъсвания на връзката. Ето защо никога не трябва да държите рутера си в кухнята.

Метални предмети и огледала

Металът отразява и блокира сигнала, така че ако рутерът е поставен до големи метални повърхности или огледала, интернетът ще бъде по-бавен. Най-добре е устройството да бъде поставено на открито място, без препятствия.

Аквариуми и контейнери за вода

Водата също може да абсорбира Wi-Fi сигналите. Ако имате аквариум или по-големи контейнери с вода близо до рутера си, това може значително да отслаби връзката.

Електрически уреди

Телевизорите, безжичните телефони и други електрически уреди могат да създават електромагнитни смущения. Когато са твърде близо до рутера, сигналът става нестабилен, пише krstarica.com .

Ако искате по-бърз и по-стабилен интернет, поставете рутера си на централно и открито място в апартамента си, далеч от кухнята, микровълновата печка и други устройства, които могат да попречат на сигнала. По този начин ще извлечете максимума от интернет връзката си.

