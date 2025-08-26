Младите без шанс: Как чуждестранните работници изместват работната ръка у нас?

Младежката безработица у нас остава над средните нива за Европейския съюз

Нивото на заетост в България остава сравнително стабилно, но зад тази устойчивост се крият съществени проблеми. Анализ на Института за пазарна икономика за второто тримесечие на 2025 г., изготвен по данни от Националния статистически институт, разкрива отчетливи разминавания в заетостта между отделните възрастови групи.

Снимка: Getty Images / iStock

Най-сериозен е спадът при младите хора на възраст между 15 и 24 години – намаление от 3.1 процентни пункта спрямо предходни години с по-умерени колебания. При възрастовата група 25-34 години се наблюдава още по-рязък спад – цели 6.2 пункта, което поражда сериозни притеснения за тази част от работната сила, пише БНР.

По думите на Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара, няма сътресения на трудовия пазар, но проблемът е друг – липсват достатъчно хора, които да покрият нуждите на бизнеса и да осигурят икономически растеж. Според нея, въпреки намаления брой на млади хора, отпаднали от училище в последните 5 години, младежката безработица остава над средните нива за Европейския съюз. Това подсказва, че част от младежите нито учат, нито работят – група, която тя определя като особено уязвима. Част от тях вероятно са в сивата икономика – около 500 000 души, които влияят негативно върху статистиката за доходите.

Снимка: iStock

Минчева допълва, че вносът на чуждестранна работна ръка се осъществява най-вече под формата на сезонна заетост – с продължителност от 3 до 5 месеца. По думите ѝ, това не измества местната работна сила, тъй като работодателите предпочитат да наемат българи заради по-малко административни пречки, предава още БНР. Според нея не става дума за социален дъмпинг, а за пропусната възможност – бизнесът не може да разчита на младото поколение заради недостатъчна подготовка и мотивация.

Икономистът Стоян Панчев коментира, че последният доклад на ИПИ показва първите последици от засиления внос на работници от трети страни. Той твърди, че в страната вече работят хора, равни на два пъти населението на Смолян. Най-силен е ефектът в туризма, строителството и промишлеността – сектори, в които се отчита сериозен спад в заетостта сред българите, особено младите, необразованите и с по-малко опит. Основната причина, според него, остава ниското заплащане.

Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Павлин Косев потвърждава, че недостигът на работна ръка се усеща във всички сектори. В туризма, където търсенето е особено високо поради разрастване на бранша, се внасят значителен брой работници. В отговор на нуждите се организират онлайн обучения, а някои работодатели предлагат социални придобивки и провеждат интервюта директно в малки населени места, за да привлекат служители от чужбина, основно за летния сезон.

