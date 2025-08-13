Мислите, че като на нещо пише Made in Italy е 100% произведено в Италия? Лъжете се!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Как ни мамят с етикета "Произведено в Италия"
Дрехите и обувките, закупени в Италия, винаги са имали специална стойност и често се пазят за специални поводи. Малцина обаче извън индустриалните и митническите среди знаят, че правилата за страната на произход не винаги са толкова строги, колкото очакват потребителите.
На практика, при определени условия, вносен продукт може да бъде етикетиран като „Произведено в Италия“, дори ако повечето от неговите компоненти са произведени в друга държава.
Правило за последна значителна обработка
В Европейския съюз, както и в Италия, произходът на продукта се определя съгласно т. нар. правило за последната значителна обработка (правило за съществена трансформация). Това означава, че страната на произход се определя като страната, в която продуктът е претърпял последна значителна обработка, която е променила основните му характеристики, предназначение или митническа класификация, съобщава сръбското издание Kurir.
С други думи, ако компонентите са внесени от Китай, Индия или Турция и крайният продукт е произведен от тях в Италия, тоест е сглобен в краен продукт, той може да носи етикета „Произведено в Италия“, при условие че обработката действително води до нов продукт с различни свойства.
Колко обработка е достатъчна?
Количеството обработка, необходимо за даден продукт, за да „смени гражданството“, зависи от митническите разпоредби за конкретна категория стоки. В текстила например кроенето и шиенето на дрехи от вносни платове се счита за достатъчна обработка.
Що се отнася до храните, правилата са по-строги - простото преопаковане в Италия по принцип не дава право на етикет „Произведено в Италия“.
Често се използва и критерият за добавена стойност: ако поне 45-50 процента от стойността на даден продукт произхожда от Италия, той може да носи този етикет.
Сива зона и злоупотреби
Въпреки че правилата съществуват, на практика се случва производителите да използват „сивите зони“ на закона.
Например, готовите продукти от Азия могат да бъдат само частично завършени в Италия, да се добавят декоративни елементи, да се сменят копчета или да се пришият ципове и след това крайният продукт да се продава като „Произведено в Италия“.
Това е особено изразено в индустрии като мода, обувки, мебели и храни, където марката с „италиански произход“ има огромна пазарна стойност. Подобна практика може да доведе до подвеждане на потребителите, но формално е законна, ако обработката отговаря на минималните условия, предписани от митническия кодекс на ЕС.
Етикет „Произведено в Италия“
„Произведено в Италия“ не винаги означава, че целият продукт е произведен в Италия от местни материали. Според европейските правила е достатъчно последната значителна обработка да е извършена в тази страна. Това оставя място за законни, но понякога противоречиви практики, които могат да накарат потребителите да повярват, че купуват изцяло италиански продукт, когато това не е така.
