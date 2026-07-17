In memoriam: Какво остави след себе си актрисата от „Сам вкъщи 2“ Бренда Фрикър?

„Дамата с гълъбите“ почина на 81-годишна възраст

Бренда Фрикър, актрисата, която милиони зрители по света познават като "дамата с гълъбите" от "Сам вкъщи 2", почина на 81-годишна възраст. Новината за кончината ѝ натъжи хиляди хора по цял свят, които всяка Коледа отново се срещат с един от най-трогателните образи в любимата празнична класика.

Макар за широката публика името ѝ да остава неразривно свързано с ролята на самотната жена, която подава ръка на малкия Кевин Маккалистър в "Сентрал парк" в „Сам вкъщи 2“, кариерата на Бренда Фрикър далеч надхвърля този запомнящ се образ. В продължение на повече от шест десетилетия тя създава впечатляваща филмова кариера и се превръща в първата ирландска актриса, отличена с „Оскар“. През 1990 г. печели престижната награда за поддържаща женска роля с изпълнението си в „My Left Foot“.

Какво е известно за нетното ѝ състояние?

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Освен със своите роли, Бренда Фрикър често е била обект на интерес и заради предполагаемото си нетно състояние. Тя никога не е разкривала публично личните си финанси и няма официална информация за нейното нетно състояние.

Според различни специализирани издания, които публикуват подобни оценки, богатството ѝ е възлизало на между 8 и 12 милиона долара към средата на 2020 година, пише Business Upturn. Тези данни обаче не са потвърдени от самата актриса или нейни представители и следва да бъдат приемани единствено като приблизителни оценки.

"Оскар" не означава милиони

Снимка: Getty Images

Въпреки че е носител на "Оскар", Бренда Фрикър неведнъж е признавала, че наградата не я е направил богата. В свои интервюта тя говори открито за т.нар. "Oscar curse", споделяйки, че след големия успех е получавала по-малко интересни предложения и че статуетката не гарантира финансово благополучие.

"Не станах богата от "Оскар". Хората си мислят, че получаваш чек за милион долара, но това просто не е вярно. Единственото, което получаваш, е статуетката", казва актрисата.