Последвайте ни
БГ Бизнес Mercedes за близо 1 млн. евро пристигна в България

Mercedes за близо 1 млн. евро пристигна в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Само 250 бройки ще бъдат произведени в световен мащаб

Първият модел от серията Mercedes-Benz Mythos дебютира на българския пазар. Mercedes-AMG PureSpeed може да бъде видян в софийския шоурум на вносителите. Колата е с цена от 900 000 евро без данъците и най-вероятно вече е продадена.

Само 250 бройки ще бъдат произведени в световен мащаб. Двуместният спортен автомобил е вдъхновен от моторспорт традициите, пише "24 часа". Автомобилът има радикален дизайн - без покрив и предно стъкло. Дизайнът включва ниска линия на купето, удължен преден капак и предна част тип "нос на акула", напомняща за Mercedes-AMG ONE, допълнена от карбонови аеродинамични елементи.

Mercedes-Benz ще плати 149,6 млн. долара за нарушения на емисионните стандарти

Един от най-отличителните елементи е системата HALO, вдъхновена от Формула 1, която замества традиционната А-колона. Тя е интегрирана в конструкцията на колата и съчетава сигурност, функционалност и силно разпознаваем дизайн. Интериорът е в класическа двуцветна гама и включва спортни седалки AMG Performance със специална тапицерия, премиум материали и дизайнерски акценти. Mercedes-AMG PureSpeed е оборудван с 4-литров V8 biturbo двигател с мощност 585 к.с., съчетан с трансмисия AMG SPEEDSHIFT MCT 9G и система за задвижване на всички колела AMG Performance 4MATIC+.

