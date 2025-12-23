BGN → EUR
Свят Mercedes-Benz ще плати 149,6 млн. долара за нарушения на емисионните стандарти

Mercedes-Benz ще плати 149,6 млн. долара за нарушения на емисионните стандарти

bTV Бизнес екип

Компанията е скрила устройствата както от щатските, така и от федералните регулатори

Mercedes-Benz USA и компанията майка Daimler AG се съгласиха да платят 149,6 милиона долара, за да разрешат обвиненията, че автомобилният производител е инсталирал тайно устройства в стотици хиляди превозни средства, които са манипулирали тестовете за емисии. Това съобщи коалиция от 50 главни прокурори в понеделник, предава NBC News.

Снимка: Mercedes-Benz

Според обвиненията, между 2008 и 2016 г. германската компания е оборудвала над 211 000 дизелови леки коли и микробуси със софтуер, който оптимизирал контрола на емисиите само по време на тестове, докато при нормално шофиране този контрол е бил намален. Това е позволило на автомобилите да надхвърлят значително законовите лимити за азотни оксиди замърсител, който може да предизвика респираторни заболявания и да допринесе за смога.

Главните прокурори твърдят, че Mercedes е използвал устройствата, защото не е можел да постигне едновременно целите за проектиране и производителност, като например горивна ефективност, без да нарушава стандартите за емисии. Компанията е скрила устройствата както от щатските, така и от федералните регулатори, докато рекламирала автомобилите като екологични“ и съответстващи на нормативите.

Снимка: Mercedes-Benz

Споразумението предстои да бъде одобрено от съда. Daimler AG и Mercedes-Benz USA вече са се съгласили през 2020 г. да платят 1,5 милиарда долара на правителството на САЩ и на щата Калифорния за разрешаване на обвиненията за измама с емисии. В новото изявление компанията уточни, че сделката ще затвори всички останали съдебни производства в САЩ, свързани с дизеловите емисии, като в същото време продължава да счита обвиненията за неоснователни и отрича всякаква отговорност. За покриване на разходите по споразумението Mercedes вече е направила достатъчни провизии“.

Следващият ви Mercedes може да има двигател на BMW

Петдесет главни прокурори, включително от окръг Колумбия и Пуерто Рико, са част от коалицията, като Калифорния не е включена. Споразумението предвижда Mercedes да плати 120 милиона долара веднага, а останалите 29 милиона долара могат да бъдат спрени или отменени в зависимост от завършването на програма за облекчаване на потребителите.

Програмата ще обхване около 40 000 превозни средства, чиито устройства не са били ремонтирани или окончателно премахнати от пътя до 1 август 2023 г. Собствениците ще получат по 2000 долара на автомобил, ако инсталират одобрен софтуер за емисиите и удължат гаранцията. Споразумението също така изисква Mercedes да спазва стандартите за отчетност и да се въздържа от подвеждащ маркетинг или продажби на дизелови автомобили в бъдеще. За сравнение, Volkswagen също е платил 2,8 милиарда долара, за да уреди наказателно дело, свързано с измама с емисии.

