Мъж е задържан при опит да изнесе мравки за над 1500 долара в Кения

Мъж е задържан при опит да изнесе мравки за над 1500 долара в Кения

bTV Бизнес екип

Подобен случай от 2025 завърши с осъждане на четирима мъже на една година затвор или глоба от 7700 долара

Китайски гражданин е обвинен в опит за контрабанда на над 2000 градински мравки от Кения. Той и неговият кенийски партньор са задържани за незаконна търговия с диви видове, след като властите ги хванаха да се опитват да изнесат живи мравки-царици от страната. Джан Къцюн е арестуван на международното летище в Найроби миналата седмица, след като служителите откриват мравките в багажа му. Всяка мравка е била или поставена в отделна епруветка, или увита в салфетка, за да не бъде забелязана.

Съдът в Найроби разкри, че Джан е купил мравките от Чарлз Мванги, като плащал по 10 000 кенийски шилинга (около 77 долара или 58 британски лири) за всеки 100 мравки. Това прави общо 1540 долара. Кенийските власти предупреждават, че интересът към градинските мравки нараства в Европа и Азия, където колекционери ги отглеждат като домашни любимци, предава ВВС.

Все още не е ясно дали мравките, които Джан е опитал да изнесе, са били предназначени за същата цел, но багажът му е бил насочен към Китай. И двамата мъже остават в ареста и са обвинени и в заговор за извършване на тежко престъпление. Мванги има и второ обвинение за незаконна търговия, след като при отделен случай са намерени още живи мравки.

Да ядеш носекоми може да спаси планетата, но вкусни ли са?

И Джан, и Мванги са пледирали невинни. Адвокатът на Джан, Дейвид Лусвети, обясни, че клиентите му не са знаели, че нарушават закона, и са смятали, че могат да печелят от продажбата на мравки извън страната.

Двамата ще се явят отново пред съда на 27 март. Висш служител на кенийската Служба за дивата природа съобщи, че се очакват още арести, докато разследването се разширява и към други градове, където се събират мравки. Подобен случай от май миналата година завърши с осъждане на четирима мъже на една година затвор или глоба от 7700 долара за опит за контрабанда на хиляди живи мравки-царици за колекционери в Европа и Азия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата