Как рекордно ниското ниво на Дунав затруднява туризма и в Централна Европа?

Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада през следващите дни, тъй като не се прогнозират значителни валежи

Продължителната суша в Европа доведе до рекордно ниски нива на река Дунав, което създава сериозни затруднения за туризма, корабоплаването и промишлеността в редица държави от Централна Европа. В същото време горещите вълни и горските пожари в Западна Европа все по-ясно показват последиците от климатичните промени, съобщава Асошиейтед прес, цитира БТА.

Дунав, който извира от Югозападна Германия и преминава през 10 държави, преди да се влее в Черно море, е достигнал рекордно ниски нива по голяма част от течението си. Отдръпналите се води разкриват скали, пясъчни плитчини и останки от потънали кораби, които рядко са били виждани досега. В Будапеща Главната дирекция по управление на водите на Унгария (OVF) отчете ниво от едва 23 сантиметра - под досегашния исторически минимум от 33 сантиметра, измерен през 2018 г.

Снимка: Ройтерс

Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада през следващите дни, тъй като не се прогнозират значителни валежи, а температурите в региона ще надхвърлят 38 градуса по Целзий. Унгарският фотограф Габор Кертес определи като шокираща гледката към оголените основи на моста „Маргит“, които обикновено са под вода. По думите му това е тревожен знак, вероятно свързан с климатичните промени.

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Продължителната суша и поредицата от горещи вълни са довели до пресъхване на водни басейни в голяма част от Централна Европа. В Унгария валежите през последните 90 дни са били с между 80 и 130 милиметра под нормата. Ниското ниво на Дунав принуди туристическите круизни кораби да акостират далеч от центъра на Будапеща, а товарното корабоплаване на практика е преустановено.

В България полицията евакуира 186 туристи от заседналия край Видин круизен кораб „Вайкинг Улур“ (Viking Ullur), който не успя да достигне пристанището заради плитчина. В Сърбия стотици малки плавателни съдове и десетки товарни кораби също са блокирани край Нови Сад, а местни предприемачи вече отчитат край на сезона за разходки с лодки.

Снимка: Агенция \"Пътна инфраструктура\"

Ниските водни нива засягат и производството на електроенергия. В Румъния беше спрян единият реактор на АЕЦ „Черна вода“, а предстои да бъде изключен и втори. Подобни мерки предприе и унгарската АЕЦ „Пакш“. Междувременно оголеното речно корито създава и рискове за безопасността - в Будапеща беше открита авиационна бомба от Втората световна война, а местни жители намират по дъното на реката стари военни предмети. Според тях толкова ниското ниво на Дунав е интересно само за подобни находки, но във всички останали отношения представлява истинско бедствие.