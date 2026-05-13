Затварянето на Ормуз стопира строежи. Защо?

Заради затварянето на Ормузкия проток строителните проекти по целия свят са в застой. Това е така, тъй като доставките на ключови материали повишават цените на продуктите от петрол като бои, изолации и д.р., съобщава Financial Times, цитирано от БНР.

Строителната индустрия допринася с около 13% от световния БВП, но строителите посочват, че ограничените доставки на петрол от Близкия изток сега забавят проектите.

Масатоми Маеда, председател на базираната в Хирошима компания Maeda Housing, заяви пред финансовото издание, че около една четвърт от проектите ѝ са били забавени през последния месец, тъй като доставчиците не са могли да потвърдят датите на доставка на стоки, включително PVC тръби, изолационни материали и сглобяеми бани.

Строителите казват, че липсата на една-единствена част, лепило или материал е достатъчна, за да забави целия проект.

"Имаме около 20 договорени проекта, по които не можем да започнем работа гладко. Вече очакваме плащанията за завършване да се забавят с два или три месеца. Ако изчезнат два месеца продажби, мисля, че ще има компании, които няма да имат достатъчно оборотен капитал", каза Маеда.

Строителите използват редица материали, получени от петрол, чието използване обаче е ограничено от затварянето на Ормузкия проток, през който обикновено се транспортира около една пета от световния петрол.

Засегнатите продукти, които включват асфалт, изолация, осветително, отоплително и вентилационно оборудване, пластмаси и бои, вече са поскъпнали рязко. Междувременно по-високите цени на промишлената енергия също водят до повишаване на цената на стоманата, бетона, цимента, керамиката и тухлите.

Някои от най-големите индийски предприемачи в областта на недвижимите имоти са засегнати. Абхишек Лодха, който управлява базираната в Мумбай компания Lodha Developers, заяви наскоро, че строителните разходи са се увеличили с около 5% от началото на войната.

В Австралия кризата във веригата на доставки заплаши да провали обещанието на правителството да построи 1,2 милиона нови жилища до 2029 г., като някои предприемачи предупреждават, че покачването на разходите може да достигне до допълнителни 50 000 австралийски долара (около 36 000 щатски долара) към цената на построяването на нов дом.

Reece, най-големият доставчик на водопроводно оборудване в страната, предупреди клиентите си през март, че прекъсването ще го принуди да прехвърли разходите върху тях. Компанията заяви, че цената на тръбите от полиетилен с висока плътност, използвани в гражданската инфраструктура, ще скочи с 36%, а цената на PVC тръбите, използвани за жилищни водопроводи, ще се повиши с 28,5%.

Миналата седмица индексът на мениджърите по покупките в строителството в Обединеното кралство показа най-рязък спад от пет месеца насам, след като производствените разходи се повишиха най-много от три десетилетия, с изключение на скока по време на пандемията.

Нобъл Франсис, директор по икономиката в Асоциацията за строителни продукти, заяви, че някои британски изпълнители са били предупредени за 10-30% увеличение на цените през следващите три месеца. Асоциацията очаква увеличение на несъстоятелността на изпълнители през следващите 12 месеца.

Големите покачвания на цените вече са реалност в Япония. Йошихиде Кимура, главен изпълнителен директор на базираната в Тояма изпълнителна компания Tomiso, каза, че миналия месец са се появили имейли и факсове, уведомяващи го за "извънредни" ценови увеличения. Цените на PVC например скочиха с цели 70%, отбеляза той.

Кимура каза, че фирмата му не може да прехвърли разходите на клиентите, тъй като те ще трябва да предоговорят жилищните си заеми, а несигурността кара клиентите да се въздържат.