БГ Бизнес КЗП проверява 23 банки, предлагащи студентски кредити

КЗП проверява 23 банки, предлагащи студентски кредити

bTV Бизнес екип

Ако даден търговец не се съобрази с отправените препоръки, КЗП ще пристъпи към завеждане на колективен иск

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е стартирала проверки във всички 23 банкови институции, опериращи в страната. Това става след получени сигнали, свързани с отпускането на студентски кредити, съобщиха от регулаторния орган, цитира БТА. 

Снимка: iStock

Фокусът на инспекциите е върху договорите за кредити, предоставяни на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. Проверките са насочени към установяване и премахване на евентуални неравноправни клаузи в типовите договори и Общите условия, използвани от банките. От КЗП подчертават, че тази дейност е сред основните приоритети в работата на Комисията, тъй като наличието на подобни клаузи може да постави потребителите в неблагоприятно положение и да засегне техните икономически интереси.

Експерт: Ето 3 правила как студентите да не затъват в дългове

В рамките на процеса ще бъде направен детайлен анализ на договорната документация. При констатиране на неравноправни клаузи ще бъдат изготвени конкретни препоръки към съответните търговци. Банките ще разполагат със срок от 14 дни след уведомяването им, в който ще могат да предприемат действия за коригиране или премахване на спорните клаузи, допълват от Комисията в съда с цел неравноправните клаузи да бъдат обявени за нищожни, посочват още от регулатора.

