Курсът на еврото за 2 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута се търгува за 1,1727 долара, което е повишение с 0,06 на сто.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1754 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото се котира за 0,9350 франка или с минимален растеж от 0,02 на сто.

