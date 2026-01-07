Подобрена оферта, но без сделка: Warner Bros предпочита Netflix пред Paramount

Оферта на Paramount е по-ниска от споразумението за сливане с Netflix

Управителният съвет на Warner Bros Discovery обяви, че „единодушно“ е отхвърлил подобреното предложение на конкурента си Paramount, потвърждавайки предпочитанията си към конкурентното предложение за изкупуване на Netflix, предаде БГНЕС.

Новата оферта на Paramount „остава по-ниска от нашето споразумение за сливане с Netflix по няколко ключови точки“, заяви председателят на борда на директорите на Warner Bros, Samuel A. Di Piazza Jr, цитиран от АФП.

Paramount не е повишила сумата на офертата си за покупка, но е променила някои от параметрите й, добавяйки по-специално лична гаранция в размер на 40,4 милиарда долара от милиардера Лари Елисън, баща на шефа на Paramount.

През декември Reuters съобщи, че управителният съвет на Warner Bros. Discovery се очаква да препоръча на акционерите си да отхвърлят офертата на Paramount за 108,4 млрд. долара. Сред причините за резервите е и фактът, че част от финансирането включва около 24 млрд. долара от държавни фондове на Саудитска Арабия, Абу Даби и Катар.

