Курсът на еврото и долара за 5 юни 2026 г.

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1615 долара, или с 0,01 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1640 долара спрямо 1,1614 долара в сряда.

Единната европейска валута отстъпва също с 0,01 на сто спрямо британската лира, и поскъпва с 0,01 на сто спрямо швейцарския франк, пише БТА.