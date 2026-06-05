Курсът на еврото и долара за 5 юни 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
ЕК ни препоръчва промяна на плоския данък
Съветът към България е да подобри данъчната си система
Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се разменя за 1,1615 долара, или с 0,01 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1640 долара спрямо 1,1614 долара в сряда.
Единната европейска валута отстъпва също с 0,01 на сто спрямо британската лира, и поскъпва с 0,01 на сто спрямо швейцарския франк, пише БТА.
Съветът към България е да подобри данъчната си система
За крайно потребление отиват огромните 81.3% от произвеждания БВП