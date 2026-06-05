Турското "Сен Тропе" се превърна в "новия" Дубай

Зашеметяващи плажове привличат туристи от цял свят, особено българи

Дълги години Бодрум е известен като „турското Сен Тропе“, известен с каменни къщи, пъстри залези и лек морски бриз. Днес обаче вного хора започват да го сравняват с Дубай заради появата на луксозните яхтени пристанища, модерните хотели и шумните нощни клубове.

Независимо дали сте любител на историята, културата, природата или купонджия, този турски курортен град ще задоволи всяко ваше желание и очакване. Той е град, който съчетава елегантността на Сен Тропе, забавлението на Ибиса и топлината и гостоприемството на Турция.

Бодрум е една от най-популярните туристически дестинации в Турция, привличаща милиони посетители годишно. Това е град с богата и разнообразна история, датираща от древни времена. Някога древният град Халикарнас е бил столица на Карийското царство и родно място на известния историк Херодот. Там се е намирал и Мавзолеят на Халикарнас, едно от седемте чудеса на древния свят, построен от карийския цар Мавзол през IV век пр.н.е.

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Полуостровът има много живописни заливи, заливчета и острови, където можете да се насладите на плуване, плаване, гмуркане, риболов или релакс на плажа. Ръкавът има много очарователни селца, където можете да се докоснете до автентичния и традиционен турски начин на живот.

Нощният живот предлага разнообразни възможности за забавление за всеки вкус и бюджет. Можете да намерите барове, клубове, ресторанти, кафенета и магазини по пристанището и крайбрежната ивица, където можете да се смесите с местните жители и туристите, да слушате музика на живо, да гледате представления или да танцувате цяла нощ. Можете също така да намерите по-тихи и уютни места в стария град, където можете да се насладите на питие или храна в историческа обстановка.

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Старият град, където можете да видите традиционните варосани къщи със сини прозорци и врати, тесните улички с пъстри цветя и магазини, както и историческите джамии и църкви. Можете също така да посетите Музея на изкуствата „Зеки Мюрен“, бившата къща на известния турски певец и композитор, в която са изложени негови лични вещи, костюми и награди.