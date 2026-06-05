Без Instagram, без TikTok: Звездите, които избягаха от социалните мрежи

Те предпочитат да запазят живота си офлайн

Зависимостта към социалните мрежи засяга милиарди хора. Проучванее показва, че около 75% от поконелието Z и над 44% от милениалите рризнават, че имат зависимост към платформите. Instagram и TikTok често са предпочитана платформа за споделяне на последните новини с нетърпеливите им последователи.

Въпреки това някои известни личности решават да излязат от матрицата, защото или са загрижени относно поверителността и постоянния контрол, който е съпроводен от славата, или намират социалните мрежи за прекалено разсейващи.

Решението да не публикуват в социалните мрежи може да ви изненада в свят, където много хора споделят живота си онлайн. То обаче повдига важни въпроси относно балансирането между славата и личния живот в дигиталната ера.

Техните избори ни насърчават да се замислим каква част от собствения си живот споделяме онлайн и дали и ние бихме могли да се възползваме от това да се отдръпнем от социалните медии?

Ето пет известни личности, които не използват социалните медии:

Скарлет Йохансон

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Според New York Post, Скарлет Йохансон избягва социалните медии, доколкото е възможно . Звездата на Marvel заяви, че отказва да използва приложения като Instagram, защото се чувства „твърде крехка“ за социалните медии.

„Не мога. Егото ми е твърде крехко“, обясни тя в подкаста The Skinny Confidential Him & Her . „Мозъкът ми е твърде крехък. Аз съм като нежно цвете.“

Brightside съобщи, че Йохансон е споменавала, че от време на време е влизала онлайн, за да разглежда мемета или съдържание, свързано с „Отмъстителите“ , но това е горе-долу степента на използване на интернет от нея.

Килиън Мърфи

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Според GQ , позицията на Килиън Мърфи срещу интернет е широко обсъждана напоследък, по ирония на съдбата, онлайн. В интервю за филма си „Партито“, Мърфи призна, че никога не е виждал известния мем „разочарован Килиан“, защото не разбира какво е мем.

По време на същата прессесия с Джейми Дорнан, където той не разбра, че „OMG“ е съкращение от „О, Боже мой“, Мърфи също спомена, че не използва емоджита. Естествено, той избягва всички форми на социални медии. Той се наслаждава на спокойствието, че не губи време и енергия в преглеждане на социалните мрежи, което му позволява да се съсредоточи върху по-смислени дейности.

Дилън О’Браян

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Дилън О'Брайън предпочита да стои далеч от социалните медии, за да защити личния си живот и да поддържа здравословна граница между него и публичния му образ. Въпреки че цени личния си живот офлайн, О'Брайън е откровен за това как отсъствието му от платформи като Instagram се е отразило на кариерата му. Той отбелязва, че в Холивуд место са се оплаквали от липсата му на дигитално присъствие, като студиата очакват актьорите да имат вградена аудитория, която да им помогне да промотират проектите си. Той дори е пропуснал някои разговори за кастинг заради това.

Ема Стоун

Ема Стоун няма никакво присъствие в социалните мрежи, просто защото не иска.

„Мисля, че това не би било нещо положително за мен“, обясни тя пред Elle през 2018 г. „Ако хората могат да се справят с такъв вид информация и информация в сферата на социалните медии, това е силата им.“

Кейт Уинслет

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Кейт Уинслет изрази загрижеността си относно влиянието на социалните медии върху самочувствието на младите жени. Според InStyle , тя казва:

„Това има огромно влияние върху самочувствието на младите жени, защото всичко, което правят, е да се проектират така, че хората да ги харесват. И какво идва с това? Хранителни разстройства. И това кара кръвта ми да кипи. И е причината да нямаме никакви социални медии вкъщи.“