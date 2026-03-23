1 USD
1.1555 BGN
Петрол
107.16 $/барел
Bitcoin
$68,816.1
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 23 март 2026

Курсът на еврото и долара за 23 март 2026

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото изостава спрямо курсовете на основни други валути в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, предава БТА

Спрямо щатския долар единната валута губи 0,36 на сто до 1,1529 долара за евро, съобщиха германски финансови сайтове. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1555 долара спрямо 1,1489 в четвъртък. Спрямо британската лира еврото отстъпва леко с 0,03 на сто до 0,8671 евро, а спрямо швейцарския франк поевтиняването е с 0,17 на сто до 0,9102 евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата