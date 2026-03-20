Курсът на еврото и долара за 20 март 2026

Курсът на еврото леко остава без изменение спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин. Общата европейска валута се котира за 1,1574 долара, съобщиха германски финансови сайтове, предава БТА.



Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1489 долара. Спрямо британската лира европейската валута отстъпва минимално - с 0,08 на сто до 0,8618 евро, спрямо швейцарския франк с 0,01 на сто до 0,9131 евро, но поскъпва в сравнение с японската йена - с 0,27 на сто до 183,28 йени.

