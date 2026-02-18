BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 18 февруари

Курсът на еврото и долара за 18 февруари

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се понижава в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1839 долара към 09:37 часа българско време, или с 0,1 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера. Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,06 на сто до 181,765 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,12 на сто до 0,9132 франка за едно евро.  Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1826 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

