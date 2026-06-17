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Bitcoin
$66,199.1
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 17 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 17 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се повишава минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1608 долара, или с 0,19 на сто спрямо затварянето на търговията вчера. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1594 долара.

Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,08 на сто до 0,8648 лири за евро, а спрямо швейцарския франк поевтинява минимално с 0,01 на сто до 0,9208 франка за евро, пише БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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