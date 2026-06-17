Курсът на еврото и долара за 17 юни 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Популярна верига за пици, оттеглила се от България, се продава за 2,7 млрд. долара
Марката напуска българския пазар през 2011 година
Курсът на еврото се повишава минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се разменя за 1,1608 долара, или с 0,19 на сто спрямо затварянето на търговията вчера.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1594 долара.
Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,08 на сто до 0,8648 лири за евро, а спрямо швейцарския франк поевтинява минимално с 0,01 на сто до 0,9208 франка за евро, пише БТА.
Марката напуска българския пазар през 2011 година
Аржентинската суперзвезда отбеляза три гола още в първия си мач на Мондиал 2026
Централната администрация запазва дял от близо 57% от всички заети