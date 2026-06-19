Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди началото на войната в Украйна

Делът на руския газ в белгийския внос вече надхвърля 11%

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната в Украйна, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на белгийското министерство на икономиката. Общият дял на руския газ в количествата, внасяни в Белгия, надвишава 11 на сто за миналата година.

Отбелязва се, че сходни количества са били внесени през 2019 г., а след началото на военните действия руският внос е спаднал до пет процента, предаде БТА. Белгия спря вноса на газ от Русия през тръбопроводи, но нарастват количествата внесения втечнен газ.

Тези данни противоречат на стремежа на ЕС да прекъсне доходите, които Русия получава от износа на енергоносители, отбелязват медиите. Отчита се, че миналата година Белгия е внесла от Русия общо 17,6 тераватчаса газ и това е повече от обема на вноса преди въвеждането на европейските санкции.