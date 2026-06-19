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Свят Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди началото на войната в Украйна

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди началото на войната в Украйна

Свят

bTV Бизнес екип

Делът на руския газ в белгийския внос вече надхвърля 11%

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната в Украйна, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на белгийското министерство на икономиката. Общият дял на руския газ в количествата, внасяни в Белгия, надвишава 11 на сто за миналата година.

Отбелязва се, че сходни количества са били внесени през 2019 г., а след началото на военните действия руският внос е спаднал до пет процента, предаде БТА. Белгия спря вноса на газ от Русия през тръбопроводи, но нарастват количествата внесения втечнен газ.

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Тези данни противоречат на стремежа на ЕС да прекъсне доходите, които Русия получава от износа на енергоносители, отбелязват медиите. Отчита се, че миналата година Белгия е внесла от Русия общо 17,6 тераватчаса газ и това е повече от обема на вноса преди въвеждането на европейските санкции.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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