Курсът на еврото и долара за 25 март 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута отстъпи с 0,04 на сто спрямо вчерашното ниво до 1,0602 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1572 долара за едно евро. 

Спрямо другите водещи световни валути еврото повишава курса си - с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9160 франка, с 0,13 на сто спрямо британската лира до 0,8668 бр. лири, с 0,15 на сто спрямо японската йена до 184,47 йени за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата