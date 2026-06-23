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75.99 $/барел
Bitcoin
$63,816.0
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 23 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 23 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спадна леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1423 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне на сесията вчера.  Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1456 долара. В същото време еврото отстъпва и спрямо британската лира - с 0,01 на сто до 0,8627 лири за евро, както и с 0,03 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9242 франка за евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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