Курсът на еврото и долара за 23 юни 2026 г.

Курсът на еврото спадна леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1423 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне на сесията вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1456 долара. В същото време еврото отстъпва и спрямо британската лира - с 0,01 на сто до 0,8627 лири за евро, както и с 0,03 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9242 франка за евро.