Каква е най-голямата победа на Меси отвъд футболния терен?

Една от най-значимите инициативи на аржентинската звезда е свързана със здравето на децата - ето каква е тя

Лионел Меси за пореден път поведе Аржентина към успех. С двете си попадения при победата с 2:0 срещу Австрия той осигури важен триумф за своя тим и допълнително утвърди репутацията си на една от най-емблематичните личности в световния футбол. Така той става футболистът с най-много отбелязани голове по време на световните първенства - 18. Досегашният рекорд се държеше от Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола.

След завръщането на Лионел Меси на терена по време на мача от Световното първенство през 2026 г., неговата история продължава да вдъхновява хората далеч извън света на футбола. Като дете той не е можел да си позволи лечението, необходимо за преодоляване на разстройство на растежа. Днес обаче чрез своята фондация и дейността си с УНИЦЕФ подкрепя здравни и образователни инициативи, които помагат на хиляди деца по света.

Снимка: Reuters

Преди да се превърне в един от най-великите футболисти в историята, Меси е бил момче от Росарио, чиято мечта е била застрашена още в ранна възраст. На едва 10 години той е диагностициран с дефицит на растежен хормон – състояние, изискващо скъпо лечение, което семейството му трудно е можело да покрива. Решаващият момент настъпва през 2000 г., когато ФК Барселона разпознава таланта му и поема разходите за необходимата терапия. Без тази подкрепа кариерата на бъдещия световен шампион вероятно никога нямаше да се развие по същия начин, пише The Global Money.

Именно този личен опит вероятно обяснява защо Меси никога не е забравял колко важен е достъпът на децата до здравни грижи и възможности за развитие. Наред с впечатляващите си спортни успехи, той изгражда и значимо наследство в сферата на социалната ангажираност. През 2007 г. създава фондация „Лео Меси“, която подкрепя проекти в областта на здравеопазването, образованието и социалното приобщаване на децата. Чрез нея се финансират здравни програми, образователни инициативи и дейности в помощ на уязвими деца.

От 2010 г. Меси е посланик на добра воля на УНИЦЕФ и активно участва в международни кампании, насочени към защита на детските права, достъпа до образование и подкрепата за деца, засегнати от войни, бедност и природни бедствия. Сред проектите, подпомогнати от неговата фондация, е финансирането на сглобяеми класни стаи в Сирия, благодарение на които над 1600 деца са успели да се върнат в училище след години на конфликт.

Снимка: Reuters

Една от най-значимите инициативи на аржентинската звезда е свързана със здравето на децата. През 2020 г. той получава наградата „Ценности“ като международен спортист на гала вечерта „Спортни ценности“, организирана от вестниците Sport и Prensa Ibérica. Отличието е присъдено за ключовия му принос към изграждането на новия детски онкологичен център в болница „Сант Жоан де Деу“ в Барселона. Според организаторите и ФК Барселона именно даренията на фондация „Лео Меси“ са помогнали за създаването на един от водещите европейски центрове за лечение на детски рак.

Още през 2019 г. фондацията се включва в кампания за набиране на средства, чрез която са събрани над 30 милиона евро за проекта. Новият център е създаден с цел значително да разшири възможностите за лечение и научни изследвания на каталунската педиатрична болница, призната за международен лидер в детската онкология. В свят, в който благотворителните инициативи в спорта не са рядкост, тази на Меси се отличава със своята последователност и дългосрочен ангажимент. Така момчето, което някога не е можело да си позволи необходимите грижи, се превръща в човек, който осигурява здравеопазване, образование и нови възможности за безброй деца по света. И може би именно това е най-голямото му постижение – отвъд „Златните топки“, рекордите и спечелените трофеи.