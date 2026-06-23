Гърция отчита силен ръст в туризма през първите месеци на 2026 г.

Растежът на приходите е съпроводен и от значително увеличение на броя на туристите

Гръцкият туристически сектор отбеляза много силен старт на 2026 г., като през първите четири месеца приходите от пътувания и броят на посетителите значително надхвърлиха нивата от същия период на 2025 г. Данните показват осезаемо подобрение както в туристическите постъпления, така и в общия брой пристигащи в страната.

През април 2026 г. салдото по пътуванията отчете излишък от 735,9 милиона евро спрямо 697,3 милиона евро година по-рано. Приходите от пътувания нараснаха с 9,5% и достигнаха 1,11 милиарда евро в сравнение с 1,02 милиарда евро през април 2025 г. Основната причина за това увеличение е ръстът от 10,6% на входящите пътувания, въпреки че средните разходи на едно пътуване са намалели с 1%, предава Еuronews.

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Още по-впечатляващи са резултатите за периода януари–април. Излишъкът по салдото по пътуванията се е увеличил до 1,66 милиарда евро при 1,05 милиарда евро година по-рано, което представлява ръст от над 58%. В същото време приходите от пътувания са нараснали със 752,9 милиона евро, или 36,9%, достигайки 2,79 милиарда евро, докато плащанията за пътувания са се увеличили с 14% до 1,13 милиарда евро.

Растежът на приходите е съпроводен и от значително увеличение на броя на туристите. От януари до април входящите пътувания са достигнали 5,24 милиона посетители, което е с 27,1% повече спрямо 4,12 милиона през същия период на 2025 г. Особено силен е ръстът при пристигащите през сухопътните гранични пунктове – 67,8%, докато въздушният трафик се е увеличил с 12,8%.

Постъпленията от държавите членки на ЕС са се повишили с 38,7% до 1,37 милиарда евро, а тези от страни извън ЕС са нараснали с 37,5%, достигайки 1,34 милиарда евро. Подобна тенденция се наблюдава и при посещенията – пристиганията от страните от ЕС са се увеличили с 36,1%, а тези от останалата част на света с 18,3%.

Сред основните пазари се откроява Италия, където приходите са нараснали с 57,5%, а броят на туристите – с 21,6%. Обединеното кралство също има значителен принос, като приходите от пътувания достигат 331,7 милиона евро, а туристическият поток се увеличава с 51%. Франция също отчита положителни резултати с ръст на приходите от 12,6% и увеличение на посетителите с 14,1%. Данните потвърждават силния старт на тазгодишния туристически сезон, като секторът отчита двуцифрен ръст както при пристигащите, така и при приходите, осигурявайки значителна подкрепа за баланса на услугите и за гръцката икономика като цяло.