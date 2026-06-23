Кога AI спира да бъде помощник и се превръща в заместник на служителя?

„Най-подходящите процеси за AI агенти са монотонните и повтарящи се задачи“ - казва изпълнителния директор на Zenterra AI Тодор Терзиев

Най-голямото издание досега на Digital4Sofia събира експерти от над 10 държави, за да обсъдят най-новите тенденции в дигиталния маркетинг, електронната търговия и технологиите. За да разберем повече за възможностите и предизвикателствата пред внедряването на изкуствен интелект в бизнеса, разговаряме с изпълнителния директор на Zenterra AI Тодор Терзиев.

Изкуственият интелект вече се използва широко от служителите за изпълнение на ежедневните им задачи, но това не означава, че е реално внедрен в една компания. Както подчертава експертът: „Истинското внедряване означава изкуственият интелект да бъде задължителна част от бизнес процеса, а не просто инструмент, който служителите използват.“ Пример за това е автоматичната обработка и маршрутизиране на всички входящи имейли или анализът на документи като неизменна част от работния процес.

Снимка: iStock

Разликата между използването и внедряването е съществена. При използването служителите разчитат на ИИ като помощно средство за по-бързо и ефективно изпълнение на задачите си. При внедряването обаче организацията изгражда автоматизирани процеси, в които технологията има ключова роля. „Използването на ИИ е помощ за служителя, а внедряването е автоматизиран процес, на който компанията разчита“, обяснява Терзия.

Едно от основните предизвикателства пред бизнеса е доверието в технологията. Според него компаниите все още подхождат предпазливо, защото не са убедени дали изкуственият интелект може да осигурява постоянно качество и надеждност. „Приемете изкуствения интелект като един много добре обучен стажант – способен, но все още нуждаещ се от наблюдение“, казва той. Именно тази необходимост от контрол е сред причините много организации да отлагат по-дълбокото му интегриране.

Най-подходящите дейности за автоматизация са повтарящите се и рутинни процеси. Това включва обработка на документи, клиентска комуникация, отговори на запитвания и анализ на данни. „Най-подходящите процеси за AI агенти са монотонните и повтарящи се задачи – обработка на документи, анализи и клиентска комуникация.“ Благодарение на новите технологии бизнесът може да получава по-бързо информация и по-лесно да взема решения, основани на реални данни.

Ползите от тези инструменти стават все по-видими. „Това, което преди е отнемало дни работа на цял екип, днес може да бъде изпълнено за часове с помощта на изкуствен интелект.“ Така компаниите могат да оптимизират процесите си, да спестят време и да получат по-добра представа за резултатите и тенденциите в своята дейност.

Внедряването на изкуствен интелект обаче крие и определени рискове. Един от тях е липсата на ясни и добре структурирани бизнес процеси. „Най-големият риск не е самият ИИ, а когато компанията не познава достатъчно добре собствените си процеси и данни.“ Друг риск е прекаленото разчитане на автоматизацията. Като пример беше посочена голяма шведска компания, която заменя стотици служители по обслужване на клиенти с AI агенти с очакване за сериозни икономии. Вместо това организацията отчита значителни загуби и впоследствие връща част от съкратените служители, признавайки, че човешкият фактор все още остава незаменим в редица дейности.

Гледайте целия разговор във ВИДЕОТО: