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77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 22 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 22 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото леко спадна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1458 долара или с 0,1 на сто под нивото на затваряне на петъчната сесия.  Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1467 долара.

В същото време еврото отстъпва леко спрямо британската лира - с 0,18 на сто до 0,8674 лири за евро, както и с 0,02 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9258 франка за евро, но поскъпва с 0,1 на сто в сравнение с японската валута - до 185,177 йени за евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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