Курсът на еврото и долара за 22 юни 2026 г.

Курсът на еврото леко спадна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1458 долара или с 0,1 на сто под нивото на затваряне на петъчната сесия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1467 долара.

В същото време еврото отстъпва леко спрямо британската лира - с 0,18 на сто до 0,8674 лири за евро, както и с 0,02 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9258 франка за евро, но поскъпва с 0,1 на сто в сравнение с японската валута - до 185,177 йени за евро.