Еврото е привлякло 7 пъти повече чужди инвестиции

Част от преките чужди инвестиции са вложенията на чуждестранни лица в недвижими имоти

След като България влезе в еврозоната и замени лева с еврото, преките и чуждестранни инвестиции у нас бележат ръст. По данни на БНБ, цитирани от „Сега“, в края на април привлечените чужди капитали у нас достигат 2,021 млрд. евро, което е 7 пъти повече от направените вложения, които възлизат на 276 млн. евро, в българската икономика в периода на 2025 г.

За първите четири месеца на 2026 г. реинвестираната печалба обратно в българските дружества на чуждестранните компании възлиза на 1,143 млрд. евро. Сумата е с 50% по-голяма от реинвестираната печалба година по-рано. Това е ясен знак за нарасналото доверие на съществуващите инвеститори у нас, които по-смело решават да вложат голяма част от печалбата за разширяване, модернизация или за нови производства в България.

Друга важна характеристика на преките чужди инвестиции са предоставените заеми от компаниите майки на дъщерните им дружества в България. За първите четири месеца на 2026 г. те достигат 634 млн. евро. Тези средства се предоставят временно и в бъдещ период ще трябва да се връщат от българските компании. Например за същия период на миналата година статистиката на БНБ отчете, че дълговите инструменти са с отрицателен знак, като българските предприятия са възстановили 412 млн. евро заеми на компаниите майки в чужбина.

Част от преките чужди инвестиции са вложенията на чуждестранни лица в недвижими имоти в страната. В последните години този показател е с отрицателна величина, което означава, че чужденци, закупили по-рано имоти в България, решават да се освободят от тях и ги препродават. Основно това са руски граждани. За първите четири месеца на 2026 г. БНБ отчита 0.6 млн. евро отлив на този вид капитали. За сравнение година по-рано отливът е бил много по-голям - 14.3 млн. евро.