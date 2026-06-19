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$62,863.3
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 19 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 19 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижи минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1434 долара, или с 0,21 на сто, спрямо затварянето на търговията вчера.  Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1461 долара.

В същото време еврото поскъпва леко с 0,18 на сто спрямо британската лира до 0,8664 лири за евро и с 0,12 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9233 франка за евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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