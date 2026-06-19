Безос иска да съкрати години инженерна работа с AI стартъп за 29 млрд. долара

Той иска да повиши ефективността на компаниите, които разработват и произвеждат компютри, автомобили, космически апарати и други сложни продукти

Докато голяма част от Силициевата долина е фокусирана върху създаването на изкуствен общ интелект (AGI), Джеф Безос преследва по-конкретна цел. Чрез новия си стартъп Prometheus основателят на Amazon иска да разработи „изкуствен универсален инженер“. Компанията вече е привлякла над 12 милиарда долара финансиране и планира да създаде инженерни инструменти, базирани на технологиите зад чатботовете и съвременните AI системи. Целта е тези решения да подобрят проектирането и производството на широка гама продукти – от компютри до реактивни двигатели, предава БГНЕС.

Според Безос именно изобретенията са двигателят на общественото благосъстояние. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ той посочва, че исторически всяко голямо технологично нововъведение – от ралото до парната машина – е направило обществото по-богато. По думите му Prometheus цели да създаде набор от инструменти, които значително да ускорят този процес на изобретяване и внедряване на нови технологии. Компанията вече е оценена на 29 милиарда долара и разполага с около 150 служители.

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Prometheus е част от нова вълна добре финансирани компании, които използват изкуствен интелект за решаване на реални физически задачи, включително в роботиката, разработването на лекарства и научните изследвания. Подобно на начина, по който чатботовете се научиха да генерират текст чрез анализ на огромни масиви от данни, тези системи могат да усвояват нови умения чрез откриване на закономерности в информация, събрана от реалния свят. През 2024 г. Безос инвестира и в стартъпа Physical Intelligence, който разработва AI решения за роботи. Междувременно бивши учени от Meta, OpenAI и Google DeepMind създадоха Periodic Labs с амбицията да ускорят научните открития във физиката, химията и други области.

Заедно със съглавния изпълнителен директор Вик Баджадж, Безос преследва още по-мащабна цел – да повиши ефективността на компаниите, които разработват и произвеждат компютри, автомобили, космически апарати и други сложни продукти. По информация на хора, запознати с преговорите, двамата обсъждат създаването на инвестиционен фонд за 100 милиарда долара под контрола на Prometheus. Той би могъл да инвестира или придобива компании, които могат да се възползват от разработваните технологии. Сред потенциалните бенефициенти е и космическата компания Blue Origin на Безос, чийто директор Дейвид Лимп е член на борда на Prometheus.

Безос смята, че Blue Origin е отличен пример за компания, която би спечелила от подобни инструменти, тъй като разработването на сложни системи като ракетни двигатели изисква огромен инженеринг ресурс. Според Баджадж в момента създаването на нов реактивен двигател често отнема около десет години. Той се надява технологията на Prometheus значително да съкрати този период. По думите му подобни проекти изискват координираната работа на хиляди специалисти, които и днес разчитат на инструменти, променили се сравнително малко през последните десетилетия.

Безос отделя значителна част от времето си за развитието на компанията, базирана в Сан Франциско. Негов партньор е Вик Баджадж – учен с дългогодишен опит във физиката, химията и технологичната индустрия. Той е работил със съоснователя на Google Сергей Брин в Google X, откъдето произлизат проекти като Wing и Waymo, а по-късно участва в създаването на Verily и Foresite Labs. Въпреки че двамата не разкриват подробности за технологията зад Prometheus, Баджадж подчертава, че проектирането на сложни системи не може да бъде сведено единствено до текст или математически формули, тъй като включва многомерни сили и процеси, които се променят във времето. Самият Безос признава, че реализирането на тази визия ще изисква още много години усилена работа.