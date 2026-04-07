Курсът на еврото и долара за 7 април 2026 г.

Курсът на еврото е леко нагоре спрямо долара в сутрешната банкова търговия, показват данни на платформите за валутна търговия, предава БТА.

Единната валута се котира за 1,1543 долара, или с 0,07 над нивото на затваряне вчера. Европейската централна банка определи в четвъртък, преди началото на великденските празници, референтен курс от 1,1525 долара за евро.

Еврото поскъпва леко и спрямо британската лира, като курсът е нагоре с 0,12 на сто. Спрямо швейцарския франк единната европейска валута добавя 0,04 на сто към стойността си.